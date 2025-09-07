मंत्री कश्यप ने जूता उठाया, 3 थप्पड़ मारे… कांग्रेस ने की इस्तीफे की मांग, पूर्व CM भूपेश ने पीड़ित का Video किया पोस्ट

हालांकि, मंत्री केदार कश्यप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि शनिवार शाम जब वह सर्किट हाउस पहुंचे तो उनका कमरा लॉक था और अटेंडर वहां मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद जब अटेंडर आया तो उन्होंने केवल नाराजगी जताई और अपने कमरे में चले गए। मंत्री का कहना है कि किसी तरह का दुर्व्यवहार या मारपीट उनकी ओर से नहीं किया गया। उन्होंने कांग्रेस पर “गलत राजनीति” करने का आरोप लगाया।