Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Dhanteras 2025: धनतेरस पर सौ करोड़ से अधिक का हुआ कारोबार, बाजारों में दिखी दीप उत्सव जैसी रौनक

Dhanteras 2025: धनतेरस 2025 पर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन, गारमेंट्स और वाहनों की खरीदारी ने नया रिकॉर्ड बनाया।

1 minute read

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 19, 2025

धनतेरस 2025 (Photo source- Patrika)

धनतेरस 2025 (Photo source- Patrika)

Dhanteras 2025: धनतेरस पर्व ने इस वर्ष बाजारों में नई रौनक और उत्साह भर दिया। सुबह से लेकर देर रात तक आभूषण, रियल एस्टेट, आटोमोबाइल, बर्तन व गारमेंट्स के दुकानों में खरीदारों की भीड़ उमड़ती रही। शुभ मुहूर्त में लोगों ने सोना-चांदी के आभूषण, बर्तन, सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक सामान और नए वाहन खरीदकर समृद्धि की कामना की।

हर दुकान पर ग्राहकों की कतारें लगी रहीं और बाजार में दीपों की तरह खुशियों की चमक बिखर गई। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ धनतेरस के एक ही दिन सौ करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार शहर में हुआ है।

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन लगभग सौ करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार

सराफा, बर्तन, रियल एस्टेट व आटो सेक्टर में उठाव की वजह से बाजार गुलजार रहा। स्वर्णाभूषण के दामों में बढ़ोतरी के बावजूद ग्राहकों का उत्साह देखने लायक रहा। व्यापारियों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बिक्री में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अनुमान के मुताबिक, धनतेरस के दिन लगभग सौ करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। धनतेरस पर उमड़ी इस खरीदारी ने न केवल व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति दी। बस्तर की रंगीन गलियों में इस बार सिर्फ दीप नहीं, बल्कि कारोबार की चमक भी जगमगाती रही।

टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स व हेवी मोटर्स बिके

Dhanteras 2025: ऑटो मोबाइल सेक्टर में भी जबरदस्त रौनक रही। शहर के शोरूमों में वाहनों की बुकिंग लगातार होती रही। कुछ ग्राहकों को डिलीवरी स्लॉट न मिलने के कारण इंतजार करना पड़ा। दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। सुबह से ही टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स व हेवी मोटर्स शो रुम में ग्राहक अपने वाहनों को लेने पहुंचते रहे। वाहनों के साथ ही बर्तन बाजारों में पीतल, स्टील और चांदी के बर्तनों की खरीदारी से दुकानें गुलजार रहीं।

ये भी पढ़ें

धनतेरस पर नहीं पड़ेगी कैश की कमी! बैंक रहेेंगे खुले, ATM एजेंसियां भी सक्रिय, SLBC और RBI ने जारी किया सभी बैंकों को सर्कुलर…
भिलाई
धनतेरस पर नहीं पड़ेगी कैश की कमी! बैंक रहेेंगे खुले, ATM(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2025 11:19 am

Published on:

19 Oct 2025 11:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Dhanteras 2025: धनतेरस पर सौ करोड़ से अधिक का हुआ कारोबार, बाजारों में दिखी दीप उत्सव जैसी रौनक

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Diwali 2025: त्योहार पर बढ़ाई गई सुरक्षा! भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती

त्योहार पर बढ़ाई गई सुरक्षा (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

festive season: बस्तर का नया ट्रेंड! त्योहारी सीजन में डिजिटल बने दुकानदार, सोशल मीडिया से जोड़ रहे ग्राहक

बस्तर का नया ट्रेंड (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

Bastar Naxal Movement: बस्तर में नक्सल आंदोलन का नया मोड़… आत्मसमर्पण की आड़ में बड़ी रणनीति की आहट

Bastar Naxal Movement (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

Diwali 2025: ओडिशा के लाखों दीपों से जगमगाएगा बस्तर, आकर्षक डिजाइनों ने बढ़ाई रौनक

लाखों दीपों से जगमगाएगा बस्तर (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: देश का सबसे बड़ा सरेंडर अब बस्तर के नाम, चंद्रबाबू नायडू पर हमले के मास्टरमाइंड ने किया आत्मसमर्पण

CG News: देश का सबसे बड़ा सरेंडर अब बस्तर के नाम, चंद्रबाबू नायडू पर हमले के मास्टरमाइंड ने किया आत्मसमर्पण
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.