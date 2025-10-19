Dhanteras 2025: धनतेरस पर सौ करोड़ से अधिक का हुआ कारोबार, बाजारों में दिखी दीप उत्सव जैसी रौनक

Dhanteras 2025: ऑटो मोबाइल सेक्टर में भी जबरदस्त रौनक रही। शहर के शोरूमों में वाहनों की बुकिंग लगातार होती रही। कुछ ग्राहकों को डिलीवरी स्लॉट न मिलने के कारण इंतजार करना पड़ा। दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। सुबह से ही टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स व हेवी मोटर्स शो रुम में ग्राहक अपने वाहनों को लेने पहुंचते रहे। वाहनों के साथ ही बर्तन बाजारों में पीतल, स्टील और चांदी के बर्तनों की खरीदारी से दुकानें गुलजार रहीं।