Dhanteras 2025: धनतेरस पर सौ करोड़ से अधिक का हुआ कारोबार, बाजारों में दिखी दीप उत्सव जैसी रौनक

Dhanteras 2025: धनतेरस पर्व ने इस वर्ष बाजारों में नई रौनक और उत्साह भर दिया। सुबह से लेकर देर रात तक आभूषण, रियल एस्टेट, आटोमोबाइल, बर्तन व गारमेंट्स के दुकानों में खरीदारों की भीड़ उमड़ती रही। शुभ मुहूर्त में लोगों ने सोना-चांदी के आभूषण, बर्तन, सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक सामान और नए वाहन खरीदकर समृद्धि की कामना की।
हर दुकान पर ग्राहकों की कतारें लगी रहीं और बाजार में दीपों की तरह खुशियों की चमक बिखर गई। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ धनतेरस के एक ही दिन सौ करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार शहर में हुआ है।
सराफा, बर्तन, रियल एस्टेट व आटो सेक्टर में उठाव की वजह से बाजार गुलजार रहा। स्वर्णाभूषण के दामों में बढ़ोतरी के बावजूद ग्राहकों का उत्साह देखने लायक रहा। व्यापारियों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बिक्री में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
अनुमान के मुताबिक, धनतेरस के दिन लगभग सौ करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। धनतेरस पर उमड़ी इस खरीदारी ने न केवल व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति दी। बस्तर की रंगीन गलियों में इस बार सिर्फ दीप नहीं, बल्कि कारोबार की चमक भी जगमगाती रही।
Dhanteras 2025: ऑटो मोबाइल सेक्टर में भी जबरदस्त रौनक रही। शहर के शोरूमों में वाहनों की बुकिंग लगातार होती रही। कुछ ग्राहकों को डिलीवरी स्लॉट न मिलने के कारण इंतजार करना पड़ा। दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। सुबह से ही टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स व हेवी मोटर्स शो रुम में ग्राहक अपने वाहनों को लेने पहुंचते रहे। वाहनों के साथ ही बर्तन बाजारों में पीतल, स्टील और चांदी के बर्तनों की खरीदारी से दुकानें गुलजार रहीं।
