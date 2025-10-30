बस्तर में 3 महीने से नहीं मिला चना, 1.91 लाख परिवारों की थाली अधूरी, कुपोषण बढ़ने का खतरा

Free Ration Scheme: अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को मिलने वाला मुफ्त चना वितरण पिछले तीन माह से नहीं मिल पाने के कारण उपभोक्ताओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। पात्र उपभोक्ताओं का कहना है कि चना वितरण में लगातार देरी की जा रही है। बस्तर जिले में इस योजना से कुल 1 लाख 91 हजार 394 परिवार शामिल हैं। जिसमें 1,45,113 बीपीएल कार्डधारी परिवार और 46281 अनत्योदय कार्डधारी परिवार हैं। जिन्हें प्रति माह करीब 382 टन से अधिक चना वितरण किया जाता है।