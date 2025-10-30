बस्तर में 3 महीने से नहीं मिला चना, 1.91 लाख परिवारों की थाली अधूरी, कुपोषण बढ़ने का खतरा

Free Ration Scheme (photo source- Patrika)
Free Ration Scheme: अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को मिलने वाला मुफ्त चना वितरण पिछले तीन माह से नहीं मिल पाने के कारण उपभोक्ताओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। पात्र उपभोक्ताओं का कहना है कि चना वितरण में लगातार देरी की जा रही है। बस्तर जिले में इस योजना से कुल 1 लाख 91 हजार 394 परिवार शामिल हैं। जिसमें 1,45,113 बीपीएल कार्डधारी परिवार और 46281 अनत्योदय कार्डधारी परिवार हैं। जिन्हें प्रति माह करीब 382 टन से अधिक चना वितरण किया जाता है।
राज्य शासन द्वारा जनवरी 2013 से अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह 2 किलोग्राम चना उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना गरीब परिवारों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी, लेकिन वितरण व्यवस्था में आई रुकावटों से लाभार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
राशन विक्रेताओं का कहना हमारे पास पिछले तीन माह से चना का कोई स्टॉक नहीं आया है। उपभोक्ताओं की शिकायत सही है। हमने कई बार खाद्य विभाग को जानकारी दी है, लेकिन जब तक जिला स्तर पर आबंटन नहीं होगा, हम वितरण नहीं कर सकते।
Free Ration Scheme: खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आपूर्ति प्रक्रिया और परिवहन संबंधी देरी के कारण चना वितरण प्रभावित हुआ है। विभाग का दावा है कि अगले सप्ताह तक सभी ब्लॉकों को आबंटन जारी कर दिया जाएगा, जिससे नवंबर माह से वितरण पुन: प्रारंभ हो सकेगा।
पिछले तीन महीने से चना नहीं मिला है। हर बार राशन लेने जाते हैं तो कहा जाता है कि अभी स्टॉक नहीं आया। गरीबों के लिए यह चना बहुत जरूरी है: रामेश्वर कश्यप, शहरी उपभोक्ता
चना मिलना बंद हो गया है। बच्चे भी शिकायत करते हैं कि पहले चना मिलता था अब नहीं। हर महीने राशन केंद्र जाना पड़ता है, पर लौटना खाली हाथ होता है: जगन्नाथ बघेल, ग्रामीण उपभोक्ता
