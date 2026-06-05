‘भारत-पाकिस्तान जैसा माहौल बनाया’, इंदिरा वार्ड में 436 वोटों से हार के बाद महापौर ने कह डाली ये बड़ी बात

खासकर जगदलपुर के इंदिरा वाई के चुनाव प्रचार में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। भाजपा की ओर से प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, बस्तर महाराजा कमल चंद्र भंजदेव और महापौर संजय पांडे मैदान में उतरे थे। वहीं कांग्रेस से पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व विधायक रेखाचद जैन, पूर्व क्रेडा अध्यक्ष मिथलेश स्वर्णकार, पूर्व महापौर जतिन जायसवाल एवं शहर कांग्रेस अलाक्ष सुशील मौर्य ने अपने प्रत्याशी के प्रचार में पूरी तरह जुटे थे। जगदलपुर के इंदिरा वार्ड में 436 वोटों के बड़े अंतर से मिली जीत यह संकेत देती है कि शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस का आधार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।