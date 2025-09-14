Naxal commander Sujata: नक्सलियों को तगड़ा झटका! 1.25 करोड़ की इनामी सुजाता ने किया सरेंडर

जंगल में घेराबंदी के बीच दोनों नक्सली मारे गए। तलाशी में दो नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों की पहचान हिड़मा पोडिय़ाम (34), निवासी बेडसेट इंद्रावती क्षेत्र, पीपीसीएम कंपनी नम्बर 2, प्लाटून नम्बर 1 के सदस्य के रूप में हुई है। दूसरे की पहचान मुन्ना मडक़म (25), निवासी कटेकल्याण जिला दंतेवाड़ा, कंपनी नम्बर 2, प्लाटून नम्बर 1 के सदस्य के रूप में हुई है। दोनों के पास से 1 303 रायफल, 1 मैग्जीन व 4 जिंदा राउंड, 1 नग 12 बोर बंदूक व 4 जिंदा राउंड, बैटरी, कार्डेक्स वायर, स्कैनर सेट बरामद किए गए।