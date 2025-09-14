Naxal commander Sujata: नक्सलियों को तगड़ा झटका! 1.25 करोड़ की इनामी सुजाता ने किया सरेंडर

Naxal commander Sujata: नक्सल मोर्चे से शनिवार को फिर बड़ी खबर आई है। शीर्षस्थ नक्सल कमांडरों में एक सेंट्रल कमेटी मेम्बर और दंडकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी में जनताना सरकार की प्रमुख महिला नक्सली पी. पद्मावती उर्फ सुजाता ने तेलंगाना में तेलंगाना डीजीपी के सामने सरेंडर कर दिया।
सुजाता के सरेंडर की सूचना छत्तीसगढ़ पुलिस को दी गई है। पिछले करीब 40 साल से बस्तर और सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय और खतरनाक कमांडर मानी जाने वाली सुजाता पिछले कई वर्षों से नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की मेम्बर थी। उसका पति कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी बंगाल कमेटी का प्रमुख था, जो एनकाउंटर में मारा जा चुका है।
छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा के ज्वाइंट स्ट्रेटजी के तहत लगातार सीसी मेंबर्स को टारगेट किया जा रहा है या तो हिंसा छोड़ रहे हैं या एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। सुजाता के सरेंडर से दो दिन पहले ही गरियाबंद में सेंट्रल कमेटी मेंबर बालाकृष्णा मारा गया था। बस्तर में सक्रिय और भी कई टॉप लीडर्स को टारगेट में रख इनपुट्स आधारित कार्रवाई की जा रही है।
Naxal commander Sujata: बीजापुर जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो इनामी नक्सली मारे गए। दोनों पर 8-8 लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने मौके से हथियार, विस्फोटक और बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री भी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि नक्सल कैडर की गतिविधियों की विश्वसनीय सूचना पर डीआरजी की टीम ने 12 सितम्बर की सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
जंगल में घेराबंदी के बीच दोनों नक्सली मारे गए। तलाशी में दो नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों की पहचान हिड़मा पोडिय़ाम (34), निवासी बेडसेट इंद्रावती क्षेत्र, पीपीसीएम कंपनी नम्बर 2, प्लाटून नम्बर 1 के सदस्य के रूप में हुई है। दूसरे की पहचान मुन्ना मडक़म (25), निवासी कटेकल्याण जिला दंतेवाड़ा, कंपनी नम्बर 2, प्लाटून नम्बर 1 के सदस्य के रूप में हुई है। दोनों के पास से 1 303 रायफल, 1 मैग्जीन व 4 जिंदा राउंड, 1 नग 12 बोर बंदूक व 4 जिंदा राउंड, बैटरी, कार्डेक्स वायर, स्कैनर सेट बरामद किए गए।