हरित प्रदेश अभियान: एक पेड़ पूर्वजों के नाम… विधायक बघेल ने लगाया बरगद का पौधा

Patrika Harit Pradesh Abhiyan: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने आज अपने जगदलपुर स्थित निवास पर ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात वे अपने गृह ग्राम गिरोला पहुंचे, जहां शासन की योजना एक पेड़ मां के नाम के तहत उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम बरगद का पौधा लगाया।