अमित शाह के कार्यक्रम स्थल से 200 मीटर दूर भयावह वारदात, दौड़ा-दौड़ाकर युवक की चाकू मारकर हत्या, फैली सनसनी

मिली जानकारी के अनुसार, घटना स्थल के आसपास महुआ शराब का बाजार लगा हुआ था। जहां बड़े पैमाने पर लोग शराब पीने जुटे थे। इस पूरे इलाके में एक भी पुलिस का जवान नहीं था। इसी दौरान रेलवे कॉलोनी निवासी ऑटो चालक करण बघेल 24 वर्ष की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात तक दसरा-पसरा के सामने शराब बिक रही थी। शराबखोरी के दौरान ही चार-पांच युवकों के बीच बैठने को लेकर कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे मारपीट में बदल गई। विवाद बढऩे पर आरोपियों ने करण को भीतर खींचकर चाकू से हमला कर दिया। अधिक खून बहने से करण की मौके पर ही मौत हो गई।