जयपुर-दिल्ली हाईवे पर पहले ही दिन 1785 चालान, लेन सिस्टम का उल्लंघन करना पड़ा भारी, वसूली गई 6.73 लाख की रकम

जयपुर। जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 पर चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर लंबे हाईवे पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से शनिवार से लेन सिस्टम लागू हो गया। लेन सिस्टम को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आया। पहले दिन ही पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन मामले में 1785 चालान किया।
जयपुर रेंज आइजी राहुल प्रकाश ने बताया कि लेन सिस्टम का उल्लंघन करने पर जयपुर ग्रामीण में 783 चालान किया गया। इस चालानी प्रक्रिया में 3 लाख 62 हजार 300 रुपए वसूले गए। वहीं कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 1002 चालान कर 3 लाख 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया। चंदवाजी, मनोहरपुर व शाहपुरा में टीमें सुबह 8 से रात 9 बजे तक और रात 9 से सुबह 8 बजे तक दो शिफ्टों में तैनात रहीं।
पहले दिन सबसे ज्यादा बड़े वाहन, ट्रॉला, ट्रक और बसों ने लेन सिस्टम का उल्लंघन किया। जहां टीमें तैनात नहीं थीं, वहां हाईवे पर वाहन चालक बेतरतीब चलते नजर आए। जैसे ही आगे टीम खड़ी होने की जानकारी मिली, तुरंत लेन सिस्टम में आने की कोशिश करने लगे। हालांकि, शाहपुरा में तकनीकी समस्या के चलते चालान का भुगतान नहीं हो पाया।
पुलिस ने वाहन चालकों को लेन सिस्टम के प्रति जागरूक करने के लिए हाईवे पर जगह-जगह होर्डिंग और बैनर लगाए हैं। शाहपुरा डीएसपी मुकेश चौधरी और कोटपूतली यातायात प्रभारी पुखराज ने बताया कि लेन का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए, दूसरी बार 1 हजार रुपए और तीसरी बार में 2 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।