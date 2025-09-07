जयपुर-दिल्ली हाईवे पर पहले ही दिन 1785 चालान, लेन सिस्टम का उल्लंघन करना पड़ा भारी, वसूली गई 6.73 लाख की रकम

जयपुर रेंज आइजी राहुल प्रकाश ने बताया कि लेन सिस्टम का उल्लंघन करने पर जयपुर ग्रामीण में 783 चालान किया गया। इस चालानी प्रक्रिया में 3 लाख 62 हजार 300 रुपए वसूले गए। वहीं कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 1002 चालान कर 3 लाख 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया। चंदवाजी, मनोहरपुर व शाहपुरा में टीमें सुबह 8 से रात 9 बजे तक और रात 9 से सुबह 8 बजे तक दो शिफ्टों में तैनात रहीं।