राजस्थान के वो 5 नगर निगम… जहां जोड़-तोड़ के गणित से बनेगा बोर्ड, निर्दलीयों को साधने में जुटी BJP-कांग्रेस

5. Pali Nagar Nigam: पाली नगर निगम चुनाव के नतीजों ने सत्ता का रास्ता साफ करने के बजाय सियासी उलझन और बढ़ा दी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर हैं। अब 15 निर्दलीय पार्षदों के हाथ में बोर्ड गठन की चाबी है। ऐसे में महापौर की कुर्सी के लिए दोनों दलों में अंदरखाने लामबंदी शुरू हो गई है। कांग्रेस अपना महापौर बनाने का दावा कर रही है तो भाजपा भी निर्दलीय के सहयोग से अपना महापौर बनाने की बात कह रही है। पार्षदों को अपने खेमे में रखने से लेकर निर्दलीयों को साधने तक का सियासी खेल तेज हो गया है।