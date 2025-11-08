Jaipur: SMS अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग का कमाल, फेफड़े के पास से 6 KG वजनी कैंसर ट्यूमर निकाला

मरीज 2-3 माह से सांस फूलने, सीने में भारीपन और दर्द जैसी गंभीर समस्या से परेशान था। कई अस्पतालों में इलाज के बावजूद उसे राहत नहीं मिली। जटिल सर्जरी को एसएमएस अस्पताल की टीम ने सटीकता से अंजाम दिया। सॉलिटरी फायब्रस ट्यूमर एक प्रकार का कैंसर होता है, इसलिए समय पर सर्जिकल उपचार बेहद आवश्यक होता है। ऑपरेशन सीनियर प्रोफेसर डॉ. जीवन कांकरिया के निर्देशन में एसोसिएट प्रोफेसर व कैंसर विशेषज्ञ डॉ. दीक्षा मेहता की सर्जिकल टीम ने किया।