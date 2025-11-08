Jaipur: SMS अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग का कमाल, फेफड़े के पास से 6 KG वजनी कैंसर ट्यूमर निकाला

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने सीकर निवासी 44 साल के किसान के दाहिने फेफड़े के पास से अत्यंत दुर्लभ और विशाल सॉलिटरी ट्यूमर को निकाला। यह लगभग 15 गुणा 16 सेंटीमीटर आकार का था। इसका वजन करीब 6 किलो था।
मरीज 2-3 माह से सांस फूलने, सीने में भारीपन और दर्द जैसी गंभीर समस्या से परेशान था। कई अस्पतालों में इलाज के बावजूद उसे राहत नहीं मिली। जटिल सर्जरी को एसएमएस अस्पताल की टीम ने सटीकता से अंजाम दिया। सॉलिटरी फायब्रस ट्यूमर एक प्रकार का कैंसर होता है, इसलिए समय पर सर्जिकल उपचार बेहद आवश्यक होता है। ऑपरेशन सीनियर प्रोफेसर डॉ. जीवन कांकरिया के निर्देशन में एसोसिएट प्रोफेसर व कैंसर विशेषज्ञ डॉ. दीक्षा मेहता की सर्जिकल टीम ने किया।
पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज के शरीर से कोई महत्वपूर्ण रक्तस्राव नहीं हुआ। डॉ. दीक्षा ने बताया कि ट्यूमर फेफड़े के पास अत्यंत संवेदनशील हिस्सों से जुड़ा था। इसलिए इसे एक ही टुकड़े में सुरक्षित निकालना चुनौतीपूर्ण था। सर्जरी के बाद मरीज स्वस्थ है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
चिकित्सकों के अनुसार ऐसे ट्यूमर अक्सर बिना लक्षण बढ़ते रहते हैं। मरीज को सांस लेने में दिक्कत या सीने में दर्द शुरू होने तक वे बड़े हो चुके होते हैं, जिससे उनकी सर्जरी जटिल हो जाती है। टीम में डॉ. प्रवीन जोशी, डॉ. तेजस, डॉ. ऐश्वर्या और डॉ. प्रमोद, एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. कंचन, डॉ. प्रतिमा, डॉ. सुनील, डॉ. पाट शामिल थे।
