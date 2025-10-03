ब्लाइंड डबल मर्डर व साइबर फ्रॉड में 07 आरोपी गिरफ्तार, अब तक 13 इनामी दबोचे

गठित पुलिस टीमों ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों हिंमाशु जांगिड़ पुत्र धर्मेन्द्र कुमार खाती (23) निवासी मेघपुर थाना पचेरी कलां जिला झुन्झुनु ,चन्द्रप्रकाश उर्फ सी.पी. पुत्र महावीर प्रसाद यादव (21) निवासी नायसराना बाना बहरोड़ सदर, मनोज उर्फ मौजा पुत्र कृष्ण कुमार यादव (25) निवासी नायसराना थाना बहरोड़ सदर, रोहित यादव पुत्र वेदप्रकाश यादव ( 20 ) निवासी सिलारपुर थाना नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड़, पवन पुत्र तनाज मेघवाल (24 ) निवासी वार्ड नं. 01 पचेरी कलां थाना पचेरी कलां जिला झुन्झुनु ,जतिन उर्फ माफिया पुत्र जयसिंह कुम्हार (21 ) निवासी नायसराना थाना बहरोड़ सदर जिला कोटपूतली बहरोड़ व शिशुपाल उर्फ शिवा पुत्र राजेश कुमार नाई (22) निवासी रूपपुर थाना बैला जिला औरेया उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। इससे पहले इस प्रकरण में मुख्य 6 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके थे। आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना शाहजहांपुर के कांस्टेबल हरिओम और कांस्टेबल हनुमान की अहम भूमिका रही।