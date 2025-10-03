ब्लाइंड डबल मर्डर व साइबर फ्रॉड में 07 आरोपी गिरफ्तार, अब तक 13 इनामी दबोचे

Photo: Official "X" account of Kotputli- Behror Police
Rajasthan Crime: कोटपूतली-बहरोड़. शाहजहांपुर Shahjahanpur Police थाना पुलिस ने ब्लाइंड डबल मर्डर केस व उससे जुड़े साइबर फ्रॉड की गुत्थी सुलझाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मृतक व्यापारी के खातों से रुपए निकालने और ऑनलाइन खरीदारी करने वाले 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 40 एटीएम कार्ड, 12 चेक बुक, 05 पास बुक, 09 एंड्रॉइड मोबाइल फोन और एक कार जब्त की गई।
जांच में सामने आया कि इन खातों पर पहले से ही 31 साइबर शिकायतें दर्ज हैं जिनमें 01 करोड़ से अधिक की राशि का लेन-देन हुआ था। आरोपी गुरुग्राम और दिल्ली में रहकर लोगों से खाते किराये पर लेकर साइबर फ्रॉड की वारदातों को अंजाम देते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों पर पहले से 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था।
आरोपी भोले-भाले लोगों को लालच देकर बैंक खाते खुलवाते और उनकी पासबुक, एटीएम कार्ड व चेक बुक अपने पास रख लेते। इन अकाउंट्स को साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किया जाता। मृतक अशोक सिंह के बैंक खातों से 20 से 22 सितम्बर तक करीब 7 लाख रुपए की निकासी व ऑनलाइन खरीदारी की गई थी।
23 सितम्बर को थाना शाहजहांपुर इलाके के दो अलग-अलग कुओं से उत्तर प्रदेश बलिया निवासी व्यापारी अशोक कुमार सिंह और विकास सिंह की लाशें मिली थीं। इस संबंध में दर्ज हत्या प्रकरण को जिला पुलिस अधीकक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने गंभीरता से लेते हुए विशेष टीमें गठित कीं।
गठित पुलिस टीमों ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों हिंमाशु जांगिड़ पुत्र धर्मेन्द्र कुमार खाती (23) निवासी मेघपुर थाना पचेरी कलां जिला झुन्झुनु ,चन्द्रप्रकाश उर्फ सी.पी. पुत्र महावीर प्रसाद यादव (21) निवासी नायसराना बाना बहरोड़ सदर, मनोज उर्फ मौजा पुत्र कृष्ण कुमार यादव (25) निवासी नायसराना थाना बहरोड़ सदर, रोहित यादव पुत्र वेदप्रकाश यादव ( 20 ) निवासी सिलारपुर थाना नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड़, पवन पुत्र तनाज मेघवाल (24 ) निवासी वार्ड नं. 01 पचेरी कलां थाना पचेरी कलां जिला झुन्झुनु ,जतिन उर्फ माफिया पुत्र जयसिंह कुम्हार (21 ) निवासी नायसराना थाना बहरोड़ सदर जिला कोटपूतली बहरोड़ व शिशुपाल उर्फ शिवा पुत्र राजेश कुमार नाई (22) निवासी रूपपुर थाना बैला जिला औरेया उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। इससे पहले इस प्रकरण में मुख्य 6 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके थे। आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना शाहजहांपुर के कांस्टेबल हरिओम और कांस्टेबल हनुमान की अहम भूमिका रही।
