Anta By Election : अशोक गहलोत आज तो सीएम भजनलाल शर्मा कल जाएंगे अंता

Anta By Election : अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दो दिन शेष बचे हैं। प्रचार रविवार शाम को थम जाएगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत आज तो सीएम भजनलाल शर्मा कल अंता जाएंगे। आगामी दो दिनों में भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शुक्रवार देर रात अंता पहुंच गए हैं।