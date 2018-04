नकुल देवर्षि/ जयपुर।

देश का नाम कई बार रोशन करने वाले 'लेजेंड्री' तीरंदाज़ अर्जुन अवार्डी पद्मश्री लिम्बाराम इन दिनों न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशन की गंभीर अवस्था से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आने के चलते उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल भर्ती करवाया गया है जहां वरिष्ठ डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। लिम्बाराम बिते शनिवार से अस्पताल में ही भर्ती हैं।



अस्पताल में भर्ती लिम्बाराम की गुरुवार को कई जांचें की गईं। इस दौरान राजस्थान पत्रिका डॉट कॉम से बातचीत में उन्होंने कहा, ''पहले से अभी स्वास्थ्य कुछ बेहतर है। आज तो मैं थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूं। पिछले दिनों तो सेहत में ज़्यादा गिरावट रही।''



जांच रिपोर्ट्स का इंतज़ार

एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज कर रहीं वरिष्ठ न्यूरो चिकित्सक डॉक्टर भावना शर्मा के अनुसार लिम्बाराम को एटेक्सिया नाम की बीमारी है। इसमें ब्रेन के सेल्स सिकुड़ने लगते हैं और मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है। फिलहाल उनके इस बीमारी से सम्बंधित तीन से चार टेस्ट किये गए हैं। सभी की रिपोर्ट आने में अभी सात दिन का समय लग सकता है। इस बीमारी का इलाज हो सकेगा या ये लाइलाज ही रहेगी इस बारे में रिपोर्ट्स के नतीजे देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।

बेहतर इलाज के लिए सीएम राजे को पत्र

अखिल भारतीय खेल परिषद् ने न्यूरो की गंभीर बीमारी से जूझ रहे लिम्बाराम के बेहतर इलाज के लिए सीएम वसुंधरा राजे को पत्र लिखा है। परिषद् के अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा की ओर से लिखे पत्र में सीएम राजे को लिम्बाराम के स्वास्थ्य से अवगत कराया गया है।

साथ ही राज्य सरकार के स्तर पर हर संभव इलाज की अपील की है। पत्र में ये भी लिखा है कि यदि ज़रुरत हुई तो सरकार उन्हें इलाज के लिए विदेश भी भेजने पर विचार करे। इसी तरह का एक पत्र केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी लिखा गया है।

राज्य क्रीड़ा परिषद् रख रहा पूरा ध्यान

लिम्बाराम फिलहाल जिला खेल अधिकारी हैं, लिहाज़ा उनका महकमा राज्य क्रीड़ा परिषद् उनके स्वास्थ्य को लेकर पूरा ध्यान रख रहा है। जानकारी के अनुसार खेल परिषद् उनके इलाज का पूरा खर्च उठा रहा है। साथ ही उन्हें दो महीने का वेतन अग्रिम भुगतान किया गया है।



दिल्ली में भी हो चुका है इलाज

इससे पहले लिम्बाराम का दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में भी इलाज हो चुका है। वहां न्यूरो एक्सपर्ट डॉक्टर देबाशीष ने उनकी स्वास्थ्य जांच की थी। डायग्नोज़ के दौरान ही इस गंभीर बीमारी का पता चला। इसके बाद माइग्रेन का इलाज भी करवाया गया।

ये होने लगी थी दिक्कत

लिम्बाराम को पिछले कुछ दिनों से बातचीत करने और चलने फिरने में दिक्कतें महसूस होने लगीं थी। साथ ही मांसपेशियों में जकड़न भी रहती थी। इन परेशानियों के बाद जब उन्होंने जांचें करवाई तो न्यूरो सम्बन्धी बीमारी का पता चला।



सोशल मीडिया में चल रहा कैम्पेन

लिम्बाराम के गिरते स्वास्थय को लेकर सोशल मीडिया पर भी कैम्पेन चल रहा है। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया के बैनर तले उनके शुभचिंतकों ने उनके इलाज में आर्थिक मदद किये जाने की अपील की है। उनके एक मित्र ने फेसबुक पर एक पोस्ट डालते हुए लिखा है कि लिम्बाराम सीरियस मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहे है और उनको आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है। पोस्ट में लिम्बाराम का बैंक अकाउंट नंबर भी साझा किया गया है। आर्थिक मदद- A/C. No. 61261922207, Name of A/C. Holder: Limba Ram Ahari, Bank Name: State Bank of India, IFSC Code: SBIN0032385, Branch: Heerapura, kanak Vihar, Branch Code: 32385 पर करने की अपील की गई है।



आगे आने लगे मददगार

सोशल मीडिया पर आर्थिक मदद की गुहार असर भी करने लगी। पोस्ट डालने के बाद जसवंतपुरा निवासी शारीरिक व्याख्याता डॉ. अशोक पलसानिया आगे आए और मदद को हाथ बढ़ाते हुए 16 हजार रुपए प्रदान किए। डॉ. पलसानिया राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत कॉलेज जयपुर में शारीरिक व्याख्याता हैं। लिम्बाराम की पोस्ट पढऩे के बाद व्याख्याता एसएमएस अस्पताल पहुंचे और आर्थिक मदद दी। डॉ. पलसानिया ने अन्य लोगों से भी लिम्बाराम की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया है।

इसलिए लिम्बाराम हैं लिविंग लेजेंड

उदयपुर ज़िले के एक छोटे से सरादित गाँव में जन्में लिम्बा राम भारत के पहले तीरंदाज़ हैं, जिन्होंने विश्व स्तर पर तीरंदाज़ी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। उन्होंने 1992 के एशियाई चैंपियनशिप मुक़ाबले में विश्व रिकार्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में लिम्बाराम मात्र एक अंक से पदक पाने से चूक गए थे। उन्हें 1991 में भारत के प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था।



जंगलों में गुज़रा बचपन

लिम्बाराम का बचपन में उदयपुर के जंगलों हज़रा। वो वहां पर शिकार किया करते थे। उनको तीरंदाजी की कला में निपुणता दिलाने का श्रेय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया को है, जिसने ‘स्पेशल एरिया मेमन प्रोग्राम’ के अन्तर्गत उन्हें प्रशिक्षण दिलवाया था।

राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी

लिम्बाराम का चयन तीन अन्य तीरंदाज़ों के साथ हुआ था। उसी साल लिम्बाराम ने सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाज़ी चैंपियनशिप में 50 मीटर तथा 30 मीटर वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर विजय हासिल की थी। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी योग्यता साबित करने के बाद लिम्बाराम ने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी क़ाबिलियत सिद्ध की। उन्होंने 1992 के बीजिंग एशियाई खेलों में 30 मीटर वर्ग में विश्व रिकॉर्ड बना डाला और स्वर्ण पदक जीत लिया।

ऐसे रहा उपलब्धियों का सफर

1. लिम्बा राम तीन बार ओलंपिक खेलों में भाग ले चुके हैं।

2. 1992 के बीजिंग एशियाई खेलों में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता था।

3. वह तीरंदाज़ी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय तीरंदाज़ हैं।

4. लिम्बा राम को 1991 में ‘अर्जुन पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया था।

5. उन्होंने दो बार एशियाई खेलों में तथा दो बार विश्व कप मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की ओर से भाग लिया है।

6. वे 1987 में केवल छह माह के अभ्यास के पश्चात् बंगलौर में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जूनियर चैंपियन बने थे।

7. वर्ष 1987 में ही वे सीनियर वर्ग में दिल्ली में खेलों में शामिल हुए और 30 मीटर में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए तथा 70 मीटर में एक रजत व ओवरऑल में एक कांस्य पदक हासिल किया।

8. 1988 में लिम्बा राम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए अमरावती में चार स्वर्ण पदक जीते और ओवरऑल राष्ट्रीय चैंपियन तथा उस प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज़ घोषित किए गए। फिर उन्हें सियोल ओलंपिक के लिए चुन लिया गया।

9. 1989 में बीजिंग एशिया कप में लिम्बा राम के नेतृत्व में टीम ने कोरिया को हरा कर स्वर्ण पदक जीता।

10. उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 1991 में कलकत्ता में ओवरऑल चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता।

11. 1992 में जमशेदपुर में ओवरऑल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

12. 1994 में गुड़गांव में 3 स्वर्ण, 1 रजत व 1 कांस्य जीतने में सफल रहे।

13. लिम्बा राम ने 1996 में कलकत्ता में 2 स्वर्ण तथा 2 रजत पदक जीते।

14. 1997 में उन्होंने जमशेदपुर में टीम तथा व्यक्तिगत मुकाबले में स्वर्ण हासिल किया।

15. वर्ष 2001 में लिम्बा राम ने अमरावती में स्वर्ण पदक जीते।

16. 1994 के पुणे खेलों में लिम्बा राम ने 4 स्वर्ण व 2 कांस्य पदक जीते।

17. 1988 में लिम्बा राम ने मॉस्को में स्प्रिंग एरो चैंपियनशिप में भारतीय टीम को कांस्य पदक जिताया।

18. 1989 में सुखूमी, जॉर्जिया में कांस्य पदक जीता।

19. 1992 में मॉस्को में कांस्य पदक जीता।

20. 1990 में फेडरेशन कप दिल्ली में टीम का स्वर्ण पदक जीता।

21. 1991 में फेडरेशन कप कोलकाता में उन्होंने टीम के लिये तथा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते।

22. 1993 के फेडरेशन कप कोलकाता में टीम का स्वर्ण व व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता।

23. 1995 में लिम्बा राम ने फेडरेशन कप, नई दिल्ली में, स्वर्ण तथा टीम का रजत पदक जीता।

24. 1990 में 3 देशों की अन्तरराष्ट्रीय मीट में बीजिंग व बैंकाक के साथ प्रतियोगिता में टीम का स्वर्ण पदक जीता।

25. 1993 में बैंकाक अन्तरराष्ट्रीय मीट में टीम का स्वर्ण तथा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते।