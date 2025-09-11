बीसलपुर बांध से बह गया 101 टीएमसी पानी, पर जयपुर की जनता लो प्रेशर व पानी की किल्लत से परेशान

Jaipur Water : बीसलपुर बांध से 47 दिन में 101 टीएमसी पानी व्यर्थ बह गया है। इधर, जयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था को जलदाय इंजीनियरों के कुप्रबंधन के कारण लो प्रेशर की बीमारी से मुक्ति ही नहीं मिल पा रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। बीते सप्ताहभर से शहर में हालात ऐसे हैं कि परकोटा से लेकर जगतपुरा तक लो प्रेशर से सप्लाई हो रही है। वहीं कई जगह तो हालात ऐसे भी बन रहे हैं कि पानी आ ही नहीं रहा है। उधर, जलदाय इंजीनियर कार्यालयों में बैठ कर उच्च अधिकारियों को सप्लाई नार्मल का मैसेज भेज रहे हैं।