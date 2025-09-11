Patrika LogoSwitch to English

बीसलपुर बांध से बह गया 101 टीएमसी पानी, पर जयपुर की जनता लो प्रेशर व पानी की किल्लत से परेशान

Jaipur Water : कमाल है। बीसलपुर बांध से 101 टीएमसी पानी बह गया। इधर जलदाय इंजीनियरों के कुप्रबंधन की वजह से जयपुर की जनता लो-प्रेशर व पानी की किल्लत से परेशान है। पर इस कमी को इंजीनियर नहीं मान रहे हैं।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 11, 2025

Bisalpur Dam 101 TMC water flowed out Jaipur people are troubled by low pressure and water shortage
बीसलपुर बांध। फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur Water : बीसलपुर बांध से 47 दिन में 101 टीएमसी पानी व्यर्थ बह गया है। इधर, जयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था को जलदाय इंजीनियरों के कुप्रबंधन के कारण लो प्रेशर की बीमारी से मुक्ति ही नहीं मिल पा रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। बीते सप्ताहभर से शहर में हालात ऐसे हैं कि परकोटा से लेकर जगतपुरा तक लो प्रेशर से सप्लाई हो रही है। वहीं कई जगह तो हालात ऐसे भी बन रहे हैं कि पानी आ ही नहीं रहा है। उधर, जलदाय इंजीनियर कार्यालयों में बैठ कर उच्च अधिकारियों को सप्लाई नार्मल का मैसेज भेज रहे हैं।

लोग टैंकर मंगवा रहे हैं या बाजार से पानी खरीद रहे हैं

अभी पूरे शहर में पेयजल सप्लाई लो प्रेशर से हो रही है। हालांकि इंजीनियर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पानी की किल्लत से परेशान लोग टैंकर मंगवा रहे हैं या फिर बाजार से पानी खरीद रहे हैं।

लो प्रेशर सप्लाई प्रभावित क्षेत्र

परकोटा-बगरू वालों का रास्ता, हरी जेठी का चौक, नीमडी पुलिस चौकी के आस-पास का एरिया, जालूपुरा, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग, खजाने वालों का रास्ता।

जनता की जबानी….

नलकूप के पानी से चला रहे हैं काम

सुबह पानी भरने के लिए 5.30 बजे उठते हैं, लेकिन सप्लाई लो प्रेशर से होने के कारण तीन से चार बाल्टी पानी ही भर सकते हैं। वहीं पानी में गंदगी भी आ रही है जिसे उपयोग में नहीं लेते हैं। नलकूप के पानी से काम चला रहे हैं।
एमके चौधरी, निवासी, बगरू वालों का रास्ता

पिछले कई दिनों से कॉलोनी में लो प्रेशर से हो रही सप्लाई

गर्मियों में सप्लाई ठीक थी लेकिन, पिछले कई दिनों से कॉलोनी में लो प्रेशर से सप्लाई हो रही है। ऐसी भी स्थिति बनी है कि एक दो दिन तो पानी आया ही नहीं। सप्लाई का समय शाम 6 बजे है, लेकिन कभी दो घंटे पहले शुरू कर दी जाती है तो कभी एक घंटे बाद सप्लाई शुरू की जाती है।
कमल कुमार, पुरुषार्थ नगर-सी, जगतपुरा

11 Sept 2025 09:25 am

