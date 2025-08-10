Rajasthan : सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, पहली तिमाही में राजस्थान को मिल सकते थे 1000 करोड़ और राजस्व, जानें कैसे

CAG Report : प्रदेश में मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने की गति पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले धीमी रही। राजस्व लक्ष्य प्राप्ति की पिछले वित्तीय वर्ष की रफ्तार बरकरार रहती तो प्रदेश को एक हजार करोड़ रुपए अधिक मिल जाते। नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) के मासिक आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में अप्रेल से जून के अंत राज्य को 53124.54 करोड़ रुपए राजस्व मिला, जो वित्तीय वर्ष के अनुमानित लक्ष्यों का 18.04 प्रतिशत है। पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि में सालाना अनुमानित लक्ष्यों का 18.39 प्रतिशत राजस्व प्राप्त हो गया था। मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीएसटी, स्टांप एवं पंजीयन तथा आबकारी के राजस्व लक्ष्य प्राप्ति की रफ्तार पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले पीछे है।