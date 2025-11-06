Jaipur News: हाईवे किनारे से खरीदकर जमकर पी शराब, फिर नशे में दौड़ाया ‘मौत’ का डंपर, बाल-बाल बचे लोग

चौमूं थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस हाईवे पर भोजलावा कट के पास वाहनों की नियमित चेकिंग कर रही थी। इस दौरान सीकर से जयपुर की ओर आ रहा टैंकर लहराते हुए तेज रफ्तार में दिखाई दिया। पुलिस ने चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने रफ्तार कम नहीं की। पुलिस ने पीछा किया तो टैंकर कई वाहनों से टकराने से बाल-बाल बचा। एक बाइक सवार दंपती भी उसकी चपेट में आने से बच गई। यह देखकर पुलिस के भी हाथ-पांव फूल गए।