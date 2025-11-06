Patrika LogoSwitch to English

Jaipur News: हाईवे किनारे से खरीदकर जमकर पी शराब, फिर नशे में दौड़ाया ‘मौत’ का डंपर, बाल-बाल बचे लोग

जयपुर-सीकर हाईवे पर शराब के नशे में धुत टैंकर चालक को चौमूं पुलिस ने दो किलोमीटर पीछा कर पकड़ लिया और कई जिंदगियां बचा लीं।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 06, 2025

Drunk driver

पुलिस की गिरफ्त में चालक। फोटो-पत्रिका

चौमूं। जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र की लोहामंडी रोड पर हाल ही में नशे में धुत एक चालक ने डंपर से कहर बरपाया था, जिसमें कई परिवार उजड़ गए थे। बावजूद इसके चालकों ने इस हादसे से सबक नहीं लिया है। अब जयपुर-सीकर हाईवे पर चौमूं थाना इलाके में शराब के नशे में धुत एक अन्य चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

नशे में धुत चालक ने टैंकर को तेज रफ्तार में दौड़ाकर न केवल अपनी, बल्कि अन्य वाहन चालकों और यात्रियों की जान भी खतरे में डाल दी। लहराते हुए दौड़ रहे टैंकर से एक बाइक सवार दंपती बाल-बाल बच गई। हालांकि, चौमूं पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए दो किलोमीटर तक पीछा कर टैंकर को राधास्वामी बाग कट के आगे रोक लिया और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया।

चालक ने रफ्तार कम नहीं की

चौमूं थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस हाईवे पर भोजलावा कट के पास वाहनों की नियमित चेकिंग कर रही थी। इस दौरान सीकर से जयपुर की ओर आ रहा टैंकर लहराते हुए तेज रफ्तार में दिखाई दिया। पुलिस ने चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने रफ्तार कम नहीं की। पुलिस ने पीछा किया तो टैंकर कई वाहनों से टकराने से बाल-बाल बचा। एक बाइक सवार दंपती भी उसकी चपेट में आने से बच गई। यह देखकर पुलिस के भी हाथ-पांव फूल गए।

आरोपी गिरफ्तार

करीब दो किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने टैंकर को रोका और आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) निवासी चंद्रशेखर यादव (43) पुत्र शक्लदेव यादव को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह गुजरात से केमिकल भरकर हरियाणा के जींद में खाली कर जयपुर की ओर लौट रहा था और रास्ते में शराब पी थी।

हाईवे पर खरीदी थी शराब

थाने के सहायक उपनिरीक्षक मदनलाल ने बताया कि चालक ने हाईवे किनारे की दुकान से शराब खरीदकर पी थी। नशा इतना ज्यादा था कि टैंकर को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। पूछताछ में भी वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। पुलिस ने उसका उपजिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया।

इनका कहना है

टीम ने तत्परता दिखाकर एक संभावित दुर्घटना को टाल दिया। आरोपी चालक के खिलाफ नशे में वाहन चलाकर खुद और अन्य की जान खतरे में डालने का मामला दर्ज किया गया है। जांच जयपुर दुर्घटना पुलिस थाने को दी गई है और हाईवे पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

  • प्रदीप शर्मा, थाना प्रभारी, चौमूं

