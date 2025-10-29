Patrika LogoSwitch to English

सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे SMS अस्पताल, विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी और कजाकिस्तान से एयरलिफ्ट करके लाए गए छात्र का जाना हाल

सीएम भजनलाल शर्मा बुधवार को जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे। जहां पर आईसीयू में भर्ती विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी इंदिरा देवनानी और MBBS छात्र राहुल घोसालिया का हाल जाना।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 29, 2025

CM Bhajanlal In SMS Hospital

SMS अस्पताल में सीएम भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और डिप्टी सीएम दीया कुमारी (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को सवाई मानसिंह अस्पताल (SMS Hospital) पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी की कुशलक्षेम पूछी। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए चिकित्सकों से उनके उपचार की जानकारी ली। इसके साथ ही सीएम ने कजाकिस्तान से एयरलिफ्ट करके लाए गए छात्र का भी हाल जाना।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच भी मौजूद रहे। दरअसल, बुधवार सुबह इंदिरा देवनानी को अचानक अचेत अवस्था में पाए जाने पर परिजनों ने उन्हें SMS अस्पताल में भर्ती कराया था। वर्तमान में अस्पताल प्रशासन की देखरेख में उनके उपचार के लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है।

सीएम ने बेहतर इलाज के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री शर्मा ने अस्पताल में भर्ती एक अन्य मरीज- कजाकिस्तान में चिकित्सा अध्ययन कर रहे एमबीबीएस छात्र राहुल घोसलिया से भी मुलाकात की। राहुल को हाल ही में कजाकिस्तान से एयरलिफ्ट कर जयपुर लाया गया था। मुख्यमंत्री ने छात्र की स्थिति के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली और उसके बेहतर इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

चिकित्सकों की टीम सक्रिय

मुख्यमंत्री शर्मा ने इस दौरान अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर भी पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने 'कजाकिस्तान से एयरलिफ्ट कर लाए गए छात्र राहुल घोसलिया के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।' फिलहाल दोनों मरीजों की स्थिति पर चिकित्सकों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है।

Updated on:

29 Oct 2025 07:37 pm

Published on:

29 Oct 2025 07:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे SMS अस्पताल, विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी और कजाकिस्तान से एयरलिफ्ट करके लाए गए छात्र का जाना हाल

