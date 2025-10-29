सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे SMS अस्पताल, विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी और कजाकिस्तान से एयरलिफ्ट करके लाए गए छात्र का जाना हाल

इस दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच भी मौजूद रहे। दरअसल, बुधवार सुबह इंदिरा देवनानी को अचानक अचेत अवस्था में पाए जाने पर परिजनों ने उन्हें SMS अस्पताल में भर्ती कराया था। वर्तमान में अस्पताल प्रशासन की देखरेख में उनके उपचार के लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है।