Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Consumer Care: दीपावली से पहले कंज्यूमर केयर अभियान में बड़ी कार्रवाई, 86 फर्मों पर जुर्माना, सात फर्मों के कांटे जब्त

Diwali Safety: विभागीय टीमों ने बताया कि कई दुकानों में सत्यापित बाट-माप और प्रमाण पत्र नहीं पाए गए, जबकि कुछ फर्मों ने डिब्बाबंद वस्तुओं पर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित नहीं की थी। सभी दोषी फर्मों को नोटिस जारी कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 16, 2025

Consumer Rights: जयपुर। दीपावली से पहले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को लेकर उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेशभर में कंज्यूमर केयर अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की है। अभियान के तीसरे दिन विधिक मापविज्ञान अधिनियम-2009 और डिब्बाबंद वस्तुएं नियम-2011 के अंतर्गत कुल 86 फर्मों पर निरीक्षण कार्रवाई की गई। इनमें से 58 फर्मों में अनियमितताएं पाई गईं, जिन पर मौके पर ही 1 लाख 42 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, 7 फर्मों के कांटे जब्त किए गए।

विभागीय टीमों ने बताया कि कई दुकानों में सत्यापित बाट-माप और प्रमाण पत्र नहीं पाए गए, जबकि कुछ फर्मों ने डिब्बाबंद वस्तुओं पर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित नहीं की थी। सभी दोषी फर्मों को नोटिस जारी कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

अब तक 13 अक्टूबर से शुरू हुए अभियान के दौरान कुल 274 फर्मों पर निरीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 197 फर्मों पर नियमों के उल्लंघन के प्रकरण दर्ज कर कुल 5 लाख 20 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

विभाग के अनुसार, यह अभियान 19 अक्टूबर तक लगातार जारी रहेगा। इसका उद्देश्य व्यापारियों को सही माप-तौल और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की उचित मात्रा व मानक प्राप्त हों।

विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उन्हें किसी वस्तु या सेवा में अनियमितता मिले, तो वे तुरंत राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-180-6030, 14435 या वॉट्सएप नंबर 72300-86030 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन पर शिकायतों के साथ परामर्श और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाता है।

ये भी पढ़ें

VDO Exam: 5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा सुविधा
जयपुर
RSRTC Roadways will provide free darshan of deities to sisters on Rakshabandhan special buses will run

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2025 02:08 pm

Published on:

16 Oct 2025 02:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Consumer Care: दीपावली से पहले कंज्यूमर केयर अभियान में बड़ी कार्रवाई, 86 फर्मों पर जुर्माना, सात फर्मों के कांटे जब्त

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: इंजीनियर ने बनाए फार्महाउस, पटवारी ने बाथरूम में छिपाई घूस, ACB की छापेमारी से उजागर हुई भ्रष्टाचार की काली कमाई

जयपुर

Anta By-Election: मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशें, अब तक 2 करोड़ 45 लाख रुपए मूल्य की जब्ती

Anta assembly by-election
जयपुर

RAS 2023: बिना कोचिंग के RAS बनीं महारानी कॉलेज की पूर्व अध्यक्ष, हासिल की 376वीं रैंक; इंटरव्यू में पूछे गए ये सवाल

RAS Neha Yadav
जयपुर

सिर्फ हादसा नहीं, नीतिगत विफलताओं की जलती तस्वीर

ओपिनियन

Rajasthan : सीएम भजनलाल का बड़ा कदम, पारदर्शिता के लिए राजस्थान सरकार शुरू करेगी Co-Op Code

Rajasthan CM Bhajan Lal big move Rajasthan government to introduce Co-Op Code for transparency
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.