Consumer Care: दीपावली से पहले कंज्यूमर केयर अभियान में बड़ी कार्रवाई, 86 फर्मों पर जुर्माना, सात फर्मों के कांटे जब्त

Consumer Rights: जयपुर। दीपावली से पहले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को लेकर उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेशभर में कंज्यूमर केयर अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की है। अभियान के तीसरे दिन विधिक मापविज्ञान अधिनियम-2009 और डिब्बाबंद वस्तुएं नियम-2011 के अंतर्गत कुल 86 फर्मों पर निरीक्षण कार्रवाई की गई। इनमें से 58 फर्मों में अनियमितताएं पाई गईं, जिन पर मौके पर ही 1 लाख 42 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, 7 फर्मों के कांटे जब्त किए गए।