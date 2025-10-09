Consumer Protection: त्योहारी खरीदारी से पहले खुलासा, राजस्थान के इस शहर में 14 दुकानों पर गड़बड़ी का पर्दाफाश

Festival Season: जयपुर। दीपावली से पहले उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने सख्ती दिखाते हुए माप-तौल में गड़बड़ी करने वाले व्यापारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने जयपुर के दीनानाथ जी की गली स्थित 14 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 1 लाख 77 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।