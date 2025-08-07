चीन से जुड़े राजस्थान के ठगों के तार, मोटे मुनाफे का लालच देकर लोगों को फंसाते; फिर क्रिप्टोकरेंसी खरीद विदेश भेजते

थानाप्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि चीन के कॉल सेंटर से भारत में ठगी की जा रही थी। चीन के इन कॉल सेंटर्स को साइबर ठग बैंक खाते उपलब्ध करवा रहे थे। विदेशी कॉल सेंटर्स ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट ग्रुप बना रखे थे जो भारतीयों को लिंक भेजकर इन ग्रुपों में जोड़ लेते थे। शेयर बाजार, प्रॉपर्टी आदि में मुनाफा कमाने का लालच देकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते। इस पर झांसे में आए लोग बैंक खाते में राशि शिफ्ट कर देते थे।