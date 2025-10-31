Rajasthan Smart City: करोड़ों खर्च के बाद भी स्मार्ट नहीं बने राजस्थान के ये 4 शहर, जानें क्यों

जयपुर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करोड़ों खर्च हुए, पर जनता को ठोस लाभ नहीं मिला। परकोटा में फसाड़ कार्य पर 10 करोड़ खर्च हुए, पर दीवारों पर काई और जर्जर बरामदे आज भी जस के तस हैं। 140 करोड़ की भूमिगत पार्किंग (रामनिवास बाग, चौगान स्टेडियम, चांदपोल मंडी आदि) अधिकतर खाली रहती हैं। स्मार्ट टॉयलेट पर 3.91 करोड़ खर्च कर 50 यूनिट लगाए गए, लेकिन अब ज्यादातर बंद या गायब हैं। सीवर सेंसर लगाने पर चार करोड़ खर्च हुए, तीन साल में एक बार भी काम नहीं आए। वाई-फाई डिवाइस पर तीन करोड़ खर्च कर 200 डिवाइस लगाए गए (किशनपोल, अजमेरी गेट, नेहरू बाजार और सांगानेरी गेट सहित कई बाजार) पर उपयोग नगण्य है।

मुख्य प्रोजेक्ट: फसाड़ वर्क और परकोटा सौंदर्यीकरण, भूमिगत पार्किंग निर्माण, स्मार्ट टॉयलेट और सेंसर सिस्टम, नि:शुल्क वाई-फाई सुविधा