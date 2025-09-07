Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rain Alert: अगले 3 घंटे में राजस्थान के 18 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट, इन 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Heavy Rain: सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर सहित कई जिलों में रविवार को भी बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग का नया अलर्ट सामने आया है।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 07, 2025

Rajasthan-heavy-rain
राजस्थान में बारिश। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में सितंबर माह में हो रही भारी बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर है। सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर सहित कई जिलों में रविवार को भी बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग का नया अलर्ट सामने आया है। मौसम विभाग की मानें तो अगले 3 घंटे में 18 जिलों में बारिश की संभावना है।

पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में सर्वाधि​क बारिश जालोर के सांचौर में 210 मिमी दर्ज की गई। इसके अलावा सिरोही के कैर में 20, उदयपुर के गोगुंदा में 15, सिरोही के पिंडवाड़ा में 13, उदयपुर के कोटडा में 12 और सिरोही के माउंट आबू में सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: लगातार 64 दिन से छलक रहा यह बांध, 29 साल में तीसरी बार ओवरफ्लो
टोंक
Tordi-Sagar-dam

अगले 3 घंटे में यहां होगी बारिश

मौसम केंद्र जयपुर की मानें तो अगले 3 घंटे में प्रदेश के 18 जिलों में बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और सिरोही जिले में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

वहीं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जोधपुर और पाली जिले में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। इन जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने और पेड़ों के नीचे शरण ना लेने की सलाह दी है। साथ ही जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने के लिए कहा गया है।

ये भी पढ़ें

Jawai Dam: 69 साल में 10वीं बार छलका पश्चिमी राजस्थान का मरुसागर, 3 जिलों में खुशियों की लहर
पाली
Jawai-Dam-5

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

राजस्थान में बाढ़

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2025 02:01 pm

Published on:

07 Sept 2025 02:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert: अगले 3 घंटे में राजस्थान के 18 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट, इन 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट