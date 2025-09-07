Rain Alert: अगले 3 घंटे में राजस्थान के 18 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट, इन 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजस्थान में सितंबर माह में हो रही भारी बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर है। सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर सहित कई जिलों में रविवार को भी बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग का नया अलर्ट सामने आया है। मौसम विभाग की मानें तो अगले 3 घंटे में 18 जिलों में बारिश की संभावना है।