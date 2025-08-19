Education News: शिक्षा मंत्री का सख्त रुख, दोषियों के घरों पर चस्पा होगी जांच रिपोर्ट

मंत्री ने बैठक में कुछ प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए दोषियों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने डेपुटेशन पूर्ण कर चुके अधिकारियों को तुरंत वापस बुलाने, 20 सितंबर तक स्टाफिंग पैटर्न को पूर्ण करने और कम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधानों व शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।