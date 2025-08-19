Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Education News: शिक्षा मंत्री का सख्त रुख, दोषियों के घरों पर चस्पा होगी जांच रिपोर्ट

Staffing Pattern: डेपुटेशन पूर्ण कर चुके अधिकारियों को तुरंत वापस बुलाने, 20 सितंबर तक स्टाफिंग पैटर्न को पूर्ण करने और कम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधानों व शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 19, 2025

Minister Madan Dilawar
मंत्री मदन दिलावर (फाइल फोटो)

Education Minister: जयपुर। राधाकृष्णन स्थित शिक्षा संकुल सभागार में मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में विभागीय लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए और कहा कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार, अश्लीलता और एसीबी से जुड़े मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोषी पाए गए अधिकारी या कर्मचारी के घर के बाहर जांच प्रकरण की रिपोर्ट चस्पा की जाएगी, ताकि उनके परिवार और समाज को भी उनकी करतूतों की जानकारी हो सके।

मंत्री ने बैठक में कुछ प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए दोषियों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने डेपुटेशन पूर्ण कर चुके अधिकारियों को तुरंत वापस बुलाने, 20 सितंबर तक स्टाफिंग पैटर्न को पूर्ण करने और कम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधानों व शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

उन्होंने यह भी कहा कि उनके कार्यालय से प्राप्त पत्रों पर लंबित प्रकरणों को तुरंत निपटाया जाए। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन स्थापित करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे।

Updated on:

19 Aug 2025 05:00 pm

Published on:

19 Aug 2025 04:57 pm

