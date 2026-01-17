Jaipur: धमाके की आवाज से गूंज उठी जयपुर के टोंक रोड की गलियां, दहशत में लोग निकले बाहर, आग की लपटें उठीं

जयपुर। टोंक रोड की गलियों में अचानक धमाके गूंजे, धुआं उठा और लोग दहशत में बाहर निकल आए। यह नजारा उस लापरवाही का प्रतीक था, जो सालों से बिजली तंत्र पर भारी पड़ रही है। सालभर में चार बार रख-रखाव के नाम पर खर्च तो हुआ, लेकिन सुरक्षा की गारंटी अब भी अधूरी है।