जयपुर

Jaipur: धमाके की आवाज से गूंज उठी जयपुर के टोंक रोड की गलियां, दहशत में लोग निकले बाहर, आग की लपटें उठीं

जयपुर में टोंक रोड की गलियों में शनिवार को बिजली तंत्र की लापरवाही फिर उजागर हुई। आरएमयू बॉक्स में धमाकों से दहशत फैल गई और लाखों रुपए के मेंटीनेंस दावों पर सवाल खड़े हो गए।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 17, 2026

जय जवान कॉलोनी तृतीय में पार्क के पास आरएमयू में धमाका। फोटो- पत्रिका

जयपुर। टोंक रोड की गलियों में अचानक धमाके गूंजे, धुआं उठा और लोग दहशत में बाहर निकल आए। यह नजारा उस लापरवाही का प्रतीक था, जो सालों से बिजली तंत्र पर भारी पड़ रही है। सालभर में चार बार रख-रखाव के नाम पर खर्च तो हुआ, लेकिन सुरक्षा की गारंटी अब भी अधूरी है।

आरएमयू बॉक्स में तेज धमाका

शनिवार को बिजली तंत्र के रख-रखाव की हकीकत टोंक रोड पर जय जवान कॉलोनी-तृतीय में सामने आई। यहां पार्क के पास ट्रांसफार्मर के नीचे आरएमयू (रिंग मैन यूनिट) बॉक्स लगा है। सुबह 11:30 बजे अचानक आरएमयू बॉक्स में तेज धमाका हुआ और धुआं निकलने लगा, जिससे आस-पास के इलाके की बिजली गुल हो गई।

तेज धमाके की आवाज सुनकर आस-पास रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ देर बाद आरएमयू में दोबारा तेज धमाका हुआ और आग की लपटें उठने लगीं। ऐसे में आसपास के लोग दहशत में आ गए।

टेक्नीकल ऑडिट पर चुप्पी

डिस्कॉम के सीनियर इंजीनियर दोहरा रहे हैं कि जब तक बिजली तंत्र के मेंटीनेंस की टेक्निकल ऑडिट नहीं होगी तब तक हकीकत पता ही नहीं चलेगी। सालाना करोड़ों रुपए के खर्च वाला रख-रखाव अब सवालों के घेरे में है, लेकिन सर्कल इंजीनियर और जोनल मुख्य अभियंता चुप्पी साधे बैठे हैं।

आरएमयू की केबल जल गई थी। जली हुई केबल को दुरुस्त कर एक घंटे बाद सप्लाई बहाल कर दी गई।

  • अमित गौड़, सहायक अभियंता एचटीएम, रामबाग सर्कल

