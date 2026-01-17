Jodhpur: SUV में साथ घूमे, जमकर पी शराब, फिर लड़की को लेकर हुआ विवाद, युवक को गाड़ी से फेंका, सिर पर मारी लात

जोधपुर। लूनी क्षेत्र में एसयूवी सवार दो व्यक्ति शनिवार को पहले साथ घूमते रहे और जमकर शराब पी। फिर विवाद के बाद चालक ने साथी व्यक्ति को लूनी कस्बे के बाहर शिकारपुरा रोड पर पेट्रोल पंप के पास एसयूवी से नीचे पटक दिया और लातें मारकर हमला किया। लूनी थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर एसयूवी जब्त की।