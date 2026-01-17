Jodhpur: SUV में साथ घूमे, जमकर पी शराब, फिर लड़की को लेकर हुआ विवाद, युवक को गाड़ी से फेंका, सिर पर मारी लात

सड़क पर घायल युवक। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। लूनी क्षेत्र में एसयूवी सवार दो व्यक्ति शनिवार को पहले साथ घूमते रहे और जमकर शराब पी। फिर विवाद के बाद चालक ने साथी व्यक्ति को लूनी कस्बे के बाहर शिकारपुरा रोड पर पेट्रोल पंप के पास एसयूवी से नीचे पटक दिया और लातें मारकर हमला किया। लूनी थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर एसयूवी जब्त की।
सहायक पुलिस आयुक्त (बोरानाडा) आनंद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि दोपहर में एक व्यक्ति को लूनी क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास पटकने की सूचना मिली। थानाधिकारी सुरेश चौधरी मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में सड़क किनारे मिला। उसकी पहचान मोगड़ा निवासी प्रेमाराम पटेल के रूप में हुई।
बाद में उसे लूनी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया गया। उसके सिर में अंदरूनी चोट बताई जाती है। वारदात स्थल के आसपास जांच और घायल से मिले सुराग के आधार पर विवेक विहार थाना पुलिस ने मोगड़ा निवासी आरोपी जीयाराम पटेल को हिरासत में लिया। उससे एसयूवी भी कब्जे में ली गई। उसे लूनी थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी जीयाराम ढाबा संचालक है। वह किसी संत से सर्विस कराने के लिए एसयूवी मांगकर लाया था। घायल चालक बताया जाता है।
फिलहाल पुलिस मारपीट और हमले के कारण के संबंध में पूछताछ कर रही है। अब तक स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार शराब पीने के बाद दोनों में एक लड़की से मिलने को लेकर विवाद हुआ था। चालक ने लड़की से मिलने से इनकार किया था। गुस्से में एसयूवी से पटककर लातों से मारपीट की थी। सिर में भी लातें मारी गई थीं।
