17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: SUV में साथ घूमे, जमकर पी शराब, फिर लड़की को लेकर हुआ विवाद, युवक को गाड़ी से फेंका, सिर पर मारी लात

जोधपुर के लूनी क्षेत्र में शनिवार को शराब के बाद हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एसयूवी सवार युवक ने साथी को सड़क पर पटककर बुरी तरह पीटा, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 17, 2026

Jodhpur, Jodhpur News, dispute in Jodhpur, fight in Jodhpur, youth beaten up, youth beaten up in Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, जोधपुर, जोधपुर न्यूज, जोधपुर में विवाद, जोधपुर में मारपीट, युवक से मारपीट, जोधपुर में युवक से मारपीट, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

सड़क पर घायल युवक। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। लूनी क्षेत्र में एसयूवी सवार दो व्यक्ति शनिवार को पहले साथ घूमते रहे और जमकर शराब पी। फिर विवाद के बाद चालक ने साथी व्यक्ति को लूनी कस्बे के बाहर शिकारपुरा रोड पर पेट्रोल पंप के पास एसयूवी से नीचे पटक दिया और लातें मारकर हमला किया। लूनी थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर एसयूवी जब्त की।

बेहोशी की हालत में मिला

सहायक पुलिस आयुक्त (बोरानाडा) आनंद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि दोपहर में एक व्यक्ति को लूनी क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास पटकने की सूचना मिली। थानाधिकारी सुरेश चौधरी मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में सड़क किनारे मिला। उसकी पहचान मोगड़ा निवासी प्रेमाराम पटेल के रूप में हुई।

मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर

बाद में उसे लूनी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया गया। उसके सिर में अंदरूनी चोट बताई जाती है। वारदात स्थल के आसपास जांच और घायल से मिले सुराग के आधार पर विवेक विहार थाना पुलिस ने मोगड़ा निवासी आरोपी जीयाराम पटेल को हिरासत में लिया। उससे एसयूवी भी कब्जे में ली गई। उसे लूनी थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी जीयाराम ढाबा संचालक है। वह किसी संत से सर्विस कराने के लिए एसयूवी मांगकर लाया था। घायल चालक बताया जाता है।

यह वीडियो भी देखें

लड़की से मिलने की बात पर विवाद की आशंका

फिलहाल पुलिस मारपीट और हमले के कारण के संबंध में पूछताछ कर रही है। अब तक स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार शराब पीने के बाद दोनों में एक लड़की से मिलने को लेकर विवाद हुआ था। चालक ने लड़की से मिलने से इनकार किया था। गुस्से में एसयूवी से पटककर लातों से मारपीट की थी। सिर में भी लातें मारी गई थीं।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Jhalawar Crime: भैंसों के तबले में आधी रात को चल रहा था खेल, 25 करोड़ का मिला सामान, पुलिस के भी उड़े होश
झालावाड़
MDM, MDM Factory, MDM Factory in Jhalawar, MDM Factory in Rajasthan, Jhalawar MDM Factory, Jhalawar News, Rajasthan News, एमडीएम, एमडीएम फैक्ट्री, एमडीएम फैक्ट्री इन झालावाड़, एमडीएम फैक्ट्री इन राजस्थान, झालावाड़ एमडीएम फैक्ट्री, झालावाड़ न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 08:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: SUV में साथ घूमे, जमकर पी शराब, फिर लड़की को लेकर हुआ विवाद, युवक को गाड़ी से फेंका, सिर पर मारी लात

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोधपुर में युवक के पास मिली अवैध पिस्तौल-कारतूस, पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा, कांस्टेबल गिरफ्तार

Illegal pistol, illegal pistol in Jodhpur, illegal pistol in Rajasthan, constable arrested, constable arrested in Jodhpur, constable arrested in Rajasthan, Jodhpur news, Rajasthan news, अवैध पिस्तौल, अवैध पिस्तौल इन जोधपुर, अवैध पिस्तौल इन राजस्थान, कांस्टेबल गिरफ्तार, जोधपुर में कांस्टेबल गिरफ्तार, राजस्थान में कांस्टेबल गिरफ्तार, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Rajasthan Principal Transfer: राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, प्रिंसिपल पदों पर स्थानांतरण-पदस्थापन आदेशों पर अंतरिम रोक

Transfer to Principal posts, Transfer to Principal posts in Rajasthan, Posting to Principal posts, Rajasthan High Court, Jodhpur High Court, Jodhpur News, Rajasthan News, प्रिंसिपल पदों पर स्थानांतरण, प्रिंसिपल पदों पर स्थानांतरण इन राजस्थान, प्रिंसिपल पदों पर पदस्थापन, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

शहादत को सलाम: शहीद प्रभु सिंह के घर जाने के लिए एक दशक बाद भी नहीं बनी सड़क, बेटी बनना चाहती है आर्मी ऑफिसर

Shahadat Ko Salam
जोधपुर

Rajasthan News: पश्चिमी राजस्थान में थार की उपजाऊ रेतीली मिट्टी उगल रही ‘सोना’

jodhana news jeera
जोधपुर

राजस्थान में बड़ी साइबर ठगी: एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर से 1.71 करोड़ रुपए ठगे, लोन लेकर ट्रांसफर किए पैसे

Rajasthan Cyber Fraud Air Force Warrant Officer Duped
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.