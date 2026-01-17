Jhalawar Crime: भैंसों के तबले में आधी रात को चल रहा था खेल, 25 करोड़ का मिला सामान, पुलिस के भी उड़े होश

पुलिस ने मौके से दो किलो एमडीएम, 130 लीटर केमिकल और पाउडर बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा गैस चूल्हा, सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और बर्तन भी मिले। एसपी ने बताया कि पुलिस ने एक कार और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। इन वाहनों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने बताया कि नामजद आरोपी दिनेश सिंह के खिलाफ मिश्रोली थाना क्षेत्र में तीन तथा नरेन्द्र सिंह के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज है।