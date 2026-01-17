17 जनवरी 2026,

शनिवार

झालावाड़

Jhalawar Crime: भैंसों के तबले में आधी रात को चल रहा था खेल, 25 करोड़ का मिला सामान, पुलिस के भी उड़े होश

झालावाड़ जिले के आमलियाखेड़ा गांव में भैंसों के तबेले की आड़ में चल रहा एमडीएम बनाने का कारखाना पुलिस ने पकड़ा। कार्रवाई में दो किलो तैयार एमडीएम, 130 लीटर केमिकल समेत करीब 25 करोड़ रुपए का माल बरामद हुआ।

झालावाड़

image

Rakesh Mishra

Jan 17, 2026

पुलिस ने जब्त किया माल। फोटो- पत्रिका

झालावाड़। जिले की भवानीमंडी और मिश्रोली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार रात आमलियाखेड़ा गांव में भैंसों के तबेले की आड़ में मादक पदार्थ एमडीएम बनाने का कारखाना पकड़ा। करीब दो किलो तैयार एमडीएम, 130 लीटर केमिकल तथा अन्य सामग्री बरामद हुई। इसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए आंकी गई है। मौके से तीन जने फरार हो गए। पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है।

मुखबिर से मिली थी सूचना

एसपी अमित कुमार ने बताया कि भवानीमंडी थानाधिकारी प्रमोद कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि मिश्रौली थाना इलाके के आमलियाखेड़ा गांव में एक खेत में बने भैंसों के तबेले में एमडीएम बनाया जा रहा है। इस पर भवानीमंडी और मिश्रौली थाना पुलिस की टीमों ने शुक्रवार रात गोपाल सिंह के खेत पर बने तबेले के अंदर टापरी में दबिश दी। इस दौरान गोपाल सिंह तथा उसके साथी झिझनी निवासी नरेन्द्र सिंह और निपानिया हाड़ा निवासी दिनेश सिंह मौके से फरार हो गए।

दो किलो एमडीएम जब्त

पुलिस ने मौके से दो किलो एमडीएम, 130 लीटर केमिकल और पाउडर बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा गैस चूल्हा, सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और बर्तन भी मिले। एसपी ने बताया कि पुलिस ने एक कार और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। इन वाहनों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने बताया कि नामजद आरोपी दिनेश सिंह के खिलाफ मिश्रोली थाना क्षेत्र में तीन तथा नरेन्द्र सिंह के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज है।

सात दिन में 20 तस्कर गिरफ्तार किए

झालावाड़ पुलिस ने पिछले सात दिनों में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मादक पदार्थ की तस्करी और बिक्री में लिप्त 20 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनसे करीब 29 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ और वाहन बरामद किए गए। एसपी ने बताया कि नशे के खिलाफ जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाया गया है।

पिछले सात दिनों में भवानीमंडी, मनोहरथाना, झालरापाटन, घाटोली, भालता, असनावर, बकानी, पिड़ावा, सुनेल, गंगधार और रायपुर पुलिस ने 20 जनों को गिरफ्तार किया। कुल 15 प्रकरण दर्ज हुए तथा तीन चारपहिया और पांच दोपहिया वाहन जब्त किए गए।

