जयपुर में नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी, रात में सरस डेयरी कर्मचारी पहुंचा थाने में, नहीं किया मुकदमा दर्ज, पुलिस बोली: सुबह आना आईडी लेकर

जयपुर। ब्रह्मपुरी इलाके में देर रात नकली घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सीएम पोर्टल पर मिली शिकायत के आधार पर की। शिकायत आने के लगभग पांच-छह दिन बाद टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फैक्ट्री को ट्रेस किया और देर शाम छापेमारी की। लेकिन पुलिस की ओर से रात में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और सरस के एगमार्क केमिस्ट गजेंद्र सिंह से कहा कि सुबह आकर मुकदमा दर्ज कराना।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी विरेंद्र कुमार ने बताया कि कार्रवाई शाम लगभग साढ़े सात बजे शुरू हुई थी और रात करीब साढ़े बारह बजे तक चली। ब्रह्मपुरी स्थित माउंट रोड पर अग्रवाल एंड कंपनी में छापा मारा गया। इस दौरान मौके पर पुलिस और सरस डेयरी की टीम मौजूद रही। जांच में पाया गया कि फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे सरस और कृष्णा ब्रांड के घी के पैकेट नकली थे।
टीम ने मौके से नकली घी के विभिन्न पैकेट जब्त किए। इसमें सरस घी के 6 पैकेट (आधा लीटर के), नकली कृष्णा घी के 40 पैकेट (200 एमएल के) और 3 पैकेट (1 लीटर के) शामिल हैं। सभी जब्त पैकेटों के सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद ही यह साफ होगा कि नकली घी को किस पैमाने पर तैयार किया जा रहा था। टीम की ओर से नकली घी को सीज कर दिया गया है।
रात में सरस डेयरी के एगमार्क केमिस्ट गजेंद्र सिंह ब्रह्मपुरी पुलिस थाने में गए थे। जहां नकली घी के मामले में अग्रवाल एंड कंपनी के प्रोपराइटर मुकेश अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस को नकली घी जब्त करने के लिए दिया। लेकिन पुलिस ने न तो रिपोर्ट दर्ज की और न नकली घी का माल जब्त किया। पुलिस ने गजेंद्र सिंह से कहा कि हम कैसे मान ले कि तुम सरस डेयरी से हो। अपनी आईडी दिखाओ। रात 12 बजे तक गजेंद्र सिंह मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास करते रहे, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो सका।
सरस डेयरी के एगमार्क केमिस्ट गजेंद्र सिंह ने कहा कि कल शाम को मेरे मामा की मौत हो गई थी। फिर भी मैं मौके पर जल्दबाजी में गया था। जाते समय आईडी कार्ड जल्दबाजी में ले जाना भूल गया। आज सुबह भी मामा के अंतिम संस्कार में हूं। अब दोपहर में पुलिस थाने में फिर जाउंगा। रात में मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। फूड सेप्टी इंस्पेक्टर तक की बात नहीं मानी।
यह बात सही है कि गजेंद्र सिंह आए थे। लेकिन उनके पास आईडी कार्ड नही था सरस डेयरी का। ऐसे में मुकदमा दर्ज कैसे करते। उन्हें सुबह आने के लिए कहा था। अब आएंगे तो मुकदमा दर्ज कर लेंगे।
राजेश गौतम
थानाधिकारी, ब्रह्मपुरी
