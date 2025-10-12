जयपुर में नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी, रात में सरस डेयरी कर्मचारी पहुंचा थाने में, नहीं किया मुकदमा दर्ज, पुलिस बोली: सुबह आना आईडी लेकर

रात में सरस डेयरी के एगमार्क केमिस्ट गजेंद्र सिंह ब्रह्मपुरी पुलिस थाने में गए थे। जहां नकली घी के मामले में अग्रवाल एंड कंपनी के प्रोपराइटर मुकेश अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस को नकली घी जब्त करने के लिए दिया। लेकिन पुलिस ने न तो रिपोर्ट दर्ज की और न नकली घी का माल जब्त किया। पुलिस ने गजेंद्र सिंह से कहा कि हम कैसे मान ले कि तुम सरस डेयरी से हो। अपनी आईडी दिखाओ। रात 12 बजे तक गजेंद्र सिंह मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास करते रहे, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो सका।