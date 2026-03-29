Rajasthan New Flyover: राजस्थान के इस नेशनल हाईवे पर बनेंगे 5 फ्लाईओवर; 910 करोड़ होंगे खर्च

फ्लाईओवर बनने के बाद जंक्शन पर बार-बार रुकने की समस्या खत्म होगी और वाहन बिना बाधा के आगे बढ़ सकेंगे। इससे यात्रा समय कम होने के साथ ईंधन की बचत और प्रदूषण में भी कमी आएगी। परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और जल्द ही निर्माण कार्य गति पकड़ने की संभावना है। इसी के साथ जयपुर शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल 200 फीट बाइपास स्थित हीरापुरा जंक्शन पर भी बड़ा सुधार कार्य शुरू होने जा रहा है। यहां ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए दो अंडरपास और दो फ्लाईओवर बनाए जाएंगे।