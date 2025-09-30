Food Security: गिव अप अभियान, अपात्र लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई, ग्राम पंचायत स्तर तक चलेगा जागरूकता अभियान

Public Distribution System: जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को सीकर कलेक्ट्रेट में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर खाद्य सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र और जरूरतमंद लोगों तक पूर्ण पारदर्शिता के साथ पहुँचे।