Rajasthan: ‘शहर चलो अभियान’ में भू-खंडधारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने बंपर छूट का किया एलान

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने 'शहर चलो अभियान' के तहत भू-खंडधारकों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी किए हैं कि अभियान शुरू होने से पहले जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी नहीं हुआ है, या जारी तो हो गया लेकिन राशि जमा नहीं कराई गई है या आंशिक राशि ही जमा कराई गई है, उन्हें भी भू-खंडधारियों को छूट का लाभ दिया जाए।
ऐसे सभी मामलों में अभियान की घोषित दर के आधार पर दोबारा मांग पत्र जारी किया जाएगा। यदि पहले से कोई राशि जमा हो चुकी है, तो उसे समायोजित कर छूट देंगे।
पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सचिवालय में ग्रामीण सेवा शिविर व स्वच्छता ही सेवा अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक ली। बुधवार से प्रारंभ होने वाले शिविरों को लेकर उन्होंने कहा कि अधिकारी रात्रि विश्राम कर ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे।
'शहर चलो अभियान' के दौरान जारी होने वाले पट्टे और फ्री होल्ड पट्टों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फोटो लगाई जाएगी। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने पट्टे का प्रारूप फाइनल कर दिया है। पट्टे के ऊपरी हिस्से के एक साइड में मुख्यमंत्री की फोटो लगेगी।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में चले प्रशासन शहरों के संग अभियान में भी मुख्यमंत्री की फोटो लगाई गई थी। इसके बाद हल्ला मचा था कि पट्टाधारक के अलावा किसी और की फोटो पट्टे पर कैसे लगाई जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काल में चले अभियान के दौरान भी पट्टों पर सीएम की फोटो प्रकाशित हुई थी।