Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: ‘शहर चलो अभियान’ में भू-खंडधारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने बंपर छूट का किया एलान

राजस्थान में 'शहर चलो अभियान' के तहत पहले आवेदन कर चुके भू-खंडधारियों को बड़ी राहत देने का एलान किया गया है। इसको लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 17, 2025

Cm Bhajanlal
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने 'शहर चलो अभियान' के तहत भू-खंडधारकों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी किए हैं कि अभियान शुरू होने से पहले जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी नहीं हुआ है, या जारी तो हो गया लेकिन राशि जमा नहीं कराई गई है या आंशिक राशि ही जमा कराई गई है, उन्हें भी भू-खंडधारियों को छूट का लाभ दिया जाए।

ऐसे सभी मामलों में अभियान की घोषित दर के आधार पर दोबारा मांग पत्र जारी किया जाएगा। यदि पहले से कोई राशि जमा हो चुकी है, तो उसे समायोजित कर छूट देंगे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे? कहां फंसा कानूनी पेंच? RTI में निर्वाचन आयोग ने दिया ये जवाब
Patrika Special News
Panchayat and Municipal elections in Rajasthan

गांवों में रात्रि विश्राम करेंगे अधिकारी

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सचिवालय में ग्रामीण सेवा शिविर व स्वच्छता ही सेवा अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक ली। बुधवार से प्रारंभ होने वाले शिविरों को लेकर उन्होंने कहा कि अधिकारी रात्रि विश्राम कर ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे।

पट्टों पर लगेगी मुख्यमंत्री की फोटो

'शहर चलो अभियान' के दौरान जारी होने वाले पट्टे और फ्री होल्ड पट्टों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फोटो लगाई जाएगी। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने पट्टे का प्रारूप फाइनल कर दिया है। पट्टे के ऊपरी हिस्से के एक साइड में मुख्यमंत्री की फोटो लगेगी।

पहले सीएम की फोटो को लेकर मच चुका है हल्ला

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में चले प्रशासन शहरों के संग अभियान में भी मुख्यमंत्री की फोटो लगाई गई थी। इसके बाद हल्ला मचा था कि पट्टाधारक के अलावा किसी और की फोटो पट्टे पर कैसे लगाई जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काल में चले अभियान के दौरान भी पट्टों पर सीएम की फोटो प्रकाशित हुई थी।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी… राजस्थान में कल से ‘गांव चलो अभियान,’ बांसवाड़ा जिले में 2000 से अधिक परिवारों को मिलेंगे सरकारी पट्टे
बांसवाड़ा
Gaon Chalo Abhiyan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 05:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: ‘शहर चलो अभियान’ में भू-खंडधारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने बंपर छूट का किया एलान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.