Rajasthan: ‘शहर चलो अभियान’ में भू-खंडधारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने बंपर छूट का किया एलान

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने 'शहर चलो अभियान' के तहत भू-खंडधारकों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी किए हैं कि अभियान शुरू होने से पहले जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी नहीं हुआ है, या जारी तो हो गया लेकिन राशि जमा नहीं कराई गई है या आंशिक राशि ही जमा कराई गई है, उन्हें भी भू-खंडधारियों को छूट का लाभ दिया जाए।