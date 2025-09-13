Good News : जयपुर के वैज्ञानिकों ने तैयार की जौ की नई किस्म, 10 साल की मेहनत के बाद मिली सफलता

दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में तैयार जौ की नई किस्म आर.डी. 3064 पर वैज्ञानिकों ने करीब 10 साल के परीक्षण किया। इसके बाद इस किस्म को तैयार किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस किस्म की अधिकतम दाना उपज 91.67 क्विंटल प्रति हैक्टेयर होगी। इस पौधे की ऊंचाई 90 से 100 सेंटीमीटर और बालियों की लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर होगी। यह जौ 2 से 4 पानी में 125 से 135 दिन में तैयार हो जाएगा। इसकी दो बालियां आएंगी, जौ का आकार मोटा व अंडाकार होगा। फसल की पैदावार पर जलवायु परिवर्तन का भी असर कम पड़ेगा।