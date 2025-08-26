खुशखबरी, निकली लॉटरी, जयपुर जिले के 4 हजार 905 वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा नि:शुल्क तीर्थ यात्रा का तोहफा

देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना न केवल व्यक्तिगत अनुभव है, बल्कि यह सामूहिकता, मेल-जोल और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करती है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को जीवन में आध्यात्मिक संतोष और मानसिक शांति प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रत्येक दल के साथ चिकित्सा दल, सुरक्षा कर्मी और सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे।