खुशखबरी, निकली लॉटरी, जयपुर जिले के 4 हजार 905 वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा नि:शुल्क तीर्थ यात्रा का तोहफा

Rajasthan Pilgrimage Scheme: जयपुर। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025 के अंतर्गत जयपुर जिले के हजारों वरिष्ठ जनों को धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिलने जा रहा है। मंगलवार को जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की मौजूदगी में ऑनलाइन लॉटरी निकालकर चयनित यात्रियों की घोषणा की।
इस योजना के अंतर्गत जयपुर जिले से कुल 4 हजार 905 वरिष्ठ नागरिकों का चयन हुआ है। इनमें से 526 यात्री हवाई मार्ग से नेपाल के काठमांडू स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करेंगे, जबकि 4 हजार 379 यात्री रेल मार्ग से देशभर के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। योजना के तहत जयपुर जिले से कुल 11 हजार 378 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि यात्रियों की संख्या 18 हजार 423 रही।
रेल मार्ग से चयनित वरिष्ठ नागरिक हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, द्वारका, सोमनाथ, तिरुपति, पदमावति, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, वैष्णो देवी, अमृतसर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, गोवा, सम्मेदशिखर, पावापुरी, मथुरा, वृंदावन, गंगासागर, पटनासाहिब, नांदेड़ सहित देश के प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करेंगे।
देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना न केवल व्यक्तिगत अनुभव है, बल्कि यह सामूहिकता, मेल-जोल और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करती है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को जीवन में आध्यात्मिक संतोष और मानसिक शांति प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रत्येक दल के साथ चिकित्सा दल, सुरक्षा कर्मी और सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे।
सरकार ने वरिष्ठ यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह भी प्रावधान किया है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के यात्री अपने साथ एक सहयोगी को ले जा सकेंगे। वहीं पति-पत्नी में यदि एक की आयु 60 और दूसरे की 58 वर्ष या उससे अधिक है तो दोनों को एक साथ यात्रा का अवसर मिलेगा।