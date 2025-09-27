Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के सरकारी स्कूलों को मोबाइल वर्जित क्षेत्र घोषित करे सरकार, जानें शैक्षिक सम्मेलन में क्यों उठी ऐसी मांग?

Educational Conference: जयपुर में आयोजित शैक्षिक सम्मेलन में शिक्षकों ने राज्य सरकार से विद्यालयों को पूर्णत: मोबाइल वर्जित क्षेत्र घोषित करने की मांग की।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 27, 2025

Educational-Conference
शैक्षिक सम्मेलन में मौजूद शिक्षक। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) का दो दिवसीय जिला शैक्षिक सम्मेलन शुक्रवार को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आदर्शनगर जयपुर में शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि आदर्श नगर विधायक प्रत्याशी रवि नैय्यर रहे। अध्यक्षता शिक्षक संघ के संरक्षक सियाराम शर्मा ने की। मुख्य वक्ता नवीन कुमार शर्मा ने राज्य सरकार से विद्यालयों को पूर्णत: मोबाइल वर्जित क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाई।

उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री विद्यालयों में मोबाइल चैक करते है, उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वे शिक्षकों को अपमानित करें। प्रवक्ता मुकेश मीणा ने बताया कि संगठन के पदाधिकारियों ने शैक्षिक सम्मेलन में शिक्षा, शिक्षार्थी व शिक्षकों की समस्याओं पर चिंतन किया।

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ जयपुर का शैक्षिक सम्मेलन महात्मा गांधी मालवीय नगर में प्रारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि भाजपा नेता उपेन यादव रहे। प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा, प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री अंजनी कुमार शर्मा ने कहा कि स्कूलों में मोबाइल पर सरकार स्पष्ट नीति बनाए।

यहां भी हुआ शैक्षिक सम्मेलन, उठी ये मांग

-राजस्थान शिक्षक कर्मचारी संघ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन कमला देवी बुधिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरापुरा जयपुर में आयोजित किया गया। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बिहारीलाल मिश्रा ने की। वक्ताओं ने परीक्षाओं में शिक्षकों की दो पारियों में ड्यूटी लगाने का विरोध किया।
-अखिल राजस्थान शिक्षक कर्मचारी महासंघ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन सिविल लाइंस में शुरू हुआ। मुख्य अतिथि नेशनल ओपन स्कूल के रीजनल डायरेक्टर कन्हैयालाल गुप्ता थे। अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष अशोक शर्मा ने की।
-अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तु) का शैक्षिक सम्मेलन शहीद अशोक कुमार यादव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा देवरी में शुरू हुआ। मुख्य वक्ता विष्णु दत्त गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल ने कहा कि सरकार तबादला नीति लागू नहीं करना चाहती।
-राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का दो दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन अग्रवाल धर्मशाला हवासड़क में शुरू हुआ। जिलाध्यक्ष शेरसिंह धाकड़ ने बताया कि संगठन के निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष गिरीश शर्मा मुख्य अतिथि रहे। सम्मेलन में 21 प्रस्ताव पारित किए गए।

आज यहां होंगे शैक्षिक सम्मेलन

राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का जयपुर शहर का सम्मेलन डाक बंगला जयपुर में होगा। पुरस्कृत शिक्षक फोरम जयपुुर इकाई की ओर से आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर विद्यालय जयपुर में शैक्षिक सम्मेलन होगा।

ये भी पढ़ें

Food Security Scheme: राजस्थान में राशन का गेहूं लेने वालों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
जयपुर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 10:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के सरकारी स्कूलों को मोबाइल वर्जित क्षेत्र घोषित करे सरकार, जानें शैक्षिक सम्मेलन में क्यों उठी ऐसी मांग?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.