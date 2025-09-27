राजस्थान के सरकारी स्कूलों को मोबाइल वर्जित क्षेत्र घोषित करे सरकार, जानें शैक्षिक सम्मेलन में क्यों उठी ऐसी मांग?

जयपुर। राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) का दो दिवसीय जिला शैक्षिक सम्मेलन शुक्रवार को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आदर्शनगर जयपुर में शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि आदर्श नगर विधायक प्रत्याशी रवि नैय्यर रहे। अध्यक्षता शिक्षक संघ के संरक्षक सियाराम शर्मा ने की। मुख्य वक्ता नवीन कुमार शर्मा ने राज्य सरकार से विद्यालयों को पूर्णत: मोबाइल वर्जित क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाई।
उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री विद्यालयों में मोबाइल चैक करते है, उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वे शिक्षकों को अपमानित करें। प्रवक्ता मुकेश मीणा ने बताया कि संगठन के पदाधिकारियों ने शैक्षिक सम्मेलन में शिक्षा, शिक्षार्थी व शिक्षकों की समस्याओं पर चिंतन किया।
राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ जयपुर का शैक्षिक सम्मेलन महात्मा गांधी मालवीय नगर में प्रारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि भाजपा नेता उपेन यादव रहे। प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा, प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री अंजनी कुमार शर्मा ने कहा कि स्कूलों में मोबाइल पर सरकार स्पष्ट नीति बनाए।
-राजस्थान शिक्षक कर्मचारी संघ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन कमला देवी बुधिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरापुरा जयपुर में आयोजित किया गया। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बिहारीलाल मिश्रा ने की। वक्ताओं ने परीक्षाओं में शिक्षकों की दो पारियों में ड्यूटी लगाने का विरोध किया।
-अखिल राजस्थान शिक्षक कर्मचारी महासंघ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन सिविल लाइंस में शुरू हुआ। मुख्य अतिथि नेशनल ओपन स्कूल के रीजनल डायरेक्टर कन्हैयालाल गुप्ता थे। अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष अशोक शर्मा ने की।
-अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तु) का शैक्षिक सम्मेलन शहीद अशोक कुमार यादव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा देवरी में शुरू हुआ। मुख्य वक्ता विष्णु दत्त गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल ने कहा कि सरकार तबादला नीति लागू नहीं करना चाहती।
-राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का दो दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन अग्रवाल धर्मशाला हवासड़क में शुरू हुआ। जिलाध्यक्ष शेरसिंह धाकड़ ने बताया कि संगठन के निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष गिरीश शर्मा मुख्य अतिथि रहे। सम्मेलन में 21 प्रस्ताव पारित किए गए।
राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का जयपुर शहर का सम्मेलन डाक बंगला जयपुर में होगा। पुरस्कृत शिक्षक फोरम जयपुुर इकाई की ओर से आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर विद्यालय जयपुर में शैक्षिक सम्मेलन होगा।