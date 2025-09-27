राजस्थान के सरकारी स्कूलों को मोबाइल वर्जित क्षेत्र घोषित करे सरकार, जानें शैक्षिक सम्मेलन में क्यों उठी ऐसी मांग?

-राजस्थान शिक्षक कर्मचारी संघ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन कमला देवी बुधिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरापुरा जयपुर में आयोजित किया गया। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बिहारीलाल मिश्रा ने की। वक्ताओं ने परीक्षाओं में शिक्षकों की दो पारियों में ड्यूटी लगाने का विरोध किया।

-अखिल राजस्थान शिक्षक कर्मचारी महासंघ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन सिविल लाइंस में शुरू हुआ। मुख्य अतिथि नेशनल ओपन स्कूल के रीजनल डायरेक्टर कन्हैयालाल गुप्ता थे। अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष अशोक शर्मा ने की।

-अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तु) का शैक्षिक सम्मेलन शहीद अशोक कुमार यादव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा देवरी में शुरू हुआ। मुख्य वक्ता विष्णु दत्त गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल ने कहा कि सरकार तबादला नीति लागू नहीं करना चाहती।

-राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का दो दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन अग्रवाल धर्मशाला हवासड़क में शुरू हुआ। जिलाध्यक्ष शेरसिंह धाकड़ ने बताया कि संगठन के निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष गिरीश शर्मा मुख्य अतिथि रहे। सम्मेलन में 21 प्रस्ताव पारित किए गए।