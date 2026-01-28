पंचायत चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार को डोटासरा की चेतावनी, बोले- टीकाराम जूली के साथ आमरण अनशन पर बैठूंगा

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ रुपए रिलीज करने से पहले स्पष्ट कर दिया है कि निकाय चुनाव करवाना जरूरी है। डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दो साल में जितने नेताओं को जेल भेजना चाहते हैं भेज दें, लेकिन दो साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई तो भाजपा को उसी भाषा में जवाब मिलेगा। ओएमआर शीट प्रकरण पर डोटासरा ने कहा कि भाजपा केवल कांग्रेस सरकार के समय हुई भर्ती परीक्षाओं की जांच की मांग कर रही, जबकि पिछले 12 साल की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच करवा ली जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।