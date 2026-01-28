28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

पंचायत चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार को डोटासरा की चेतावनी, बोले- टीकाराम जूली के साथ आमरण अनशन पर बैठूंगा

Rajasthan Panchayat Election: जयपुर में पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक तापमान चढ़ गया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए कड़ा रुख अपना लिया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 28, 2026

Panchayat elections, Panchayat elections in Rajasthan, Govind Singh Dotasara, Tikaram Jully, Rajasthan politics, Jaipur news, Rajasthan news, पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव इन राजस्थान, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, राजस्थान राजनीति, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

फोटो- पत्रिका

जयपुर। बिड़ला सभागार में बुधवार को कांग्रेस की ओर से पंचायतीराज सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की भाजपा सरकार पर पंचायत चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला किया। डोटासरा ने कहा कि यदि विधानसभा सत्र खत्म होने तक पंचायत चुनावों की घोषणा नहीं हुई, तो वे और जूली आमरण अनशन पर बैठेंगे।

सरकार पर आरोप

उन्होंने कहा कि अधिकांश पंचायत समितियों और जिला परिषद प्रमुखों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार जानबूझकर चुनाव से बच रही है। डोटासरा ने भाजपा पर मनमाने ढंग से वार्ड और पंचायतों का परिसीमन करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पंचायत चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ करेगी।

सीएम पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ रुपए रिलीज करने से पहले स्पष्ट कर दिया है कि निकाय चुनाव करवाना जरूरी है। डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दो साल में जितने नेताओं को जेल भेजना चाहते हैं भेज दें, लेकिन दो साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई तो भाजपा को उसी भाषा में जवाब मिलेगा। ओएमआर शीट प्रकरण पर डोटासरा ने कहा कि भाजपा केवल कांग्रेस सरकार के समय हुई भर्ती परीक्षाओं की जांच की मांग कर रही, जबकि पिछले 12 साल की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच करवा ली जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

यह वीडियो भी देखें

मनरेगा पर घेरा

सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कानून में स्पष्ट होने के बावजूद पंचायत चुनाव नहीं कराए गए। उन्होंने मनरेगा कानून में हुए बदलावों पर कहा कि सरकार ने काम का अधिकार छीन लिया है। पहले 90 प्रतिशत फंड केंद्र देता था, अब इसे 60:40 कर दिया गया है। जूली ने कहा कि प्रदेश में चार महीने से वृद्धावस्था और विधवा पेंशन नहीं दी जा रही, क्योंकि हर नागरिक पर लगभग एक लाख रुपए का कर्ज है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राज्यपाल के अभिभाषण को टीकाराम जूली ने बताया झूठ का पुलिंदा, बोले- किरोड़ीलाल मीणा हंस रहे थे
जयपुर
Tikaram Jully

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Jan 2026 07:59 pm

Published on:

28 Jan 2026 07:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पंचायत चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार को डोटासरा की चेतावनी, बोले- टीकाराम जूली के साथ आमरण अनशन पर बैठूंगा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में अब बड़े पैमाने पर युद्धक सामग्री का होगा निर्माण, भजनलाल सरकार ने तैयार किया बड़ा प्लान

Bhajanlal Sharma
जयपुर

Gram Utthan Camp: राजस्थान में अब तक 941 शिविर आयोजित, 13 विभागों की योजनाओं का एक ही स्थान पर लाभ

Rajasthan Pre-Budget Meeting CM Bhajanlal received several suggestions medical experts do you agree with them
जयपुर

RPSC ने असफल अभ्यर्थियों को दिया राहत का अवसर, अब होगी प्राप्तांकों की पुनर्गणना

RPSC Exam Calendar 2026 See Lecturers and Deputy Commandants Recruitment exams will be held in January
जयपुर

जयपुर में ट्रैफिक सुधार की बड़ी पहल…अब विशेषज्ञ तय करेंगे यातायात प्रोजेक्ट, एआई से बनेगा स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम

जयपुर

राजस्थान में शराब-बीयर के बढ़ेंगे दाम, नई आबकारी नीति जारी, ठेका खुलने के समय पर भी आया बड़ा अपडेट

Liquor prices increase
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.