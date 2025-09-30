Heavy Rain Alert: राजस्थान में मौसम ने ​फिर मारी पलटी, अगले 3 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने राजधानी जयपुर सहित सीकर, नागौर व अजमेर जिले में भारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलते की संभावना है। वहीं, अलवर, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, भरतपुर, चूरू, बीकानेर जिले बारिश येलो अलर्ट जारी किया गया है।