Heavy Rain Alert: राजस्थान में मौसम ने ​फिर मारी पलटी, अगले 3 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

जयपुर। मानसून की विदाई के बाद भी राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने के चलते प्रदेश के कई जिलों में 3 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। आज प्रदेश के 28 जिलों में बारिश की संभावना है। इसी बीच मौसम विभाग का नया अपडेट सामने आया हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है।
पिछले 24 घंटे की बात करें तो डूंगरपुर में सबसे ज्यादा 3 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा उदयपुर के डबोक में 2.6, भीलवाड़ा में 2 और प्रतापगढ़ में 2 एमएम बारिश दर्ज की गई। वहीं, नागौर में सोमवार की रात के बाद मंगलवार सुबह बारिश हुई। कई जिलों में सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है।
मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने राजधानी जयपुर सहित सीकर, नागौर व अजमेर जिले में भारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलते की संभावना है। वहीं, अलवर, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, भरतपुर, चूरू, बीकानेर जिले बारिश येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने बारिश और मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी है। साथ ही पेड़ों के नीचे शरण ना लेने के लिए सचेत किया है।
मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर की मानें तो राजधानी जयपुर सहित अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्वावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालोर और पाली जिले में मेघगर्जन और व्रजपात के साथ बारिश की संभावना है।
