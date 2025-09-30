Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Heavy Rain Alert: राजस्थान में मौसम ने ​फिर मारी पलटी, अगले 3 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Today: मानसून की विदाई के बाद भी राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला हुआ है।

2 min read

जयपुर

image

Anil Prajapat

Sep 30, 2025

Heavy-rain-alert-2-2

राजस्थान में बारिश। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। मानसून की विदाई के बाद भी राजस्थान में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने के चलते प्रदेश के कई जिलों में 3 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। आज प्रदेश के 28 जिलों में बारिश की संभावना है। इसी ​बीच मौसम विभाग का नया अपडेट सामने आया हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है।

पिछले 24 घंटे की बात करें तो डूंगरपुर में सबसे ज्यादा 3 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा उदयपुर के डबोक में 2.6, भीलवाड़ा में 2 और प्रतापगढ़ में 2 एमएम बारिश दर्ज की गई। वहीं, नागौर में सोमवार की रात के बाद मंगलवार सुबह बारिश हुई। कई जिलों में सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है।

यहां भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने राजधानी जयपुर सहित सीकर, नागौर व अजमेर जिले में भारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलते की संभावना है। वहीं, अलवर, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, भरतपुर, चूरू, बीकानेर जिले बारिश येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने बारिश और मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी है। साथ ही पेड़ों के नीचे शरण ना लेने के लिए सचेत किया है।

आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर की मानें तो राजधानी जयपुर सहित अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्वावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालोर और पाली जिले में मेघगर्जन और व्रजपात के साथ बारिश की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather Update: बदलेगा मौसम का मिजाज, 3 अक्टूबर तक 20 जिलों में बारिश के आसार
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

राजस्थान में बाढ़

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 10:59 am

Published on:

30 Sept 2025 10:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain Alert: राजस्थान में मौसम ने ​फिर मारी पलटी, अगले 3 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर लौट रही रोडवेज बस बीसलपुर बांध की नहर में गिरने से बची, मची चीख पुकार, दहशत में आए यात्री

जयपुर

IMD Alert 30 September: राजस्थान में खेल निराला, मानसून विदाई के बाद आज फिर आया भारी बारिश का अलर्ट

IMD rain Alert
जयपुर

Indian Railways: छठ पर्व पर घर लौटना मुश्किल, लंबी दूरी की ट्रेनों में अभी से ‘नो रूम’

जयपुर

CM Bhajanlal Sharma: सीएम भजनलाल ने 8 महीने से अन्न त्यागा, इन चीजों को खा रहे, अनुशासित जीवन जी रहे

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

राजस्थान में अगले 4 दिन ‘झमाझम बारिश’ की चेतावनी, 1, 2, 3 अक्टूबर के लिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

Heavy Rain Warning
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.