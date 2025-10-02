IMD Alert: 5-6 अक्टूबर को 34 जिलों में तांडव करेंगे बादल, एक साथ एक्टिव हुए दो परिसंचरण तंत्र, मौसम विभाग ने भीषण बारिश का जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया कि एक वेल मार्क लो प्रेशर उ. पू. अरब सागर, सौराष्ट्र तट पर अवस्थित है। तथा उ. पू. राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र व ट्रफ लाइन भी सक्रिय है। इसके अलावा एक और नया वेल मार्क लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में बन गया है। इसके आगामी 24 घंटो में लगभग पश्चिम की ओर आगे बढ़ने व तीव्र होकर 3 अक्टूबर को उड़ीसा आंध्रप्रदेश तट पर गहरा अवदाब (Deep Depression) बनकर आगे बढ़ने की संभावना है।