IMD Alert: 5-6 अक्टूबर को 34 जिलों में तांडव करेंगे बादल, एक साथ एक्टिव हुए दो परिसंचरण तंत्र, मौसम विभाग ने भीषण बारिश का जारी किया अलर्ट

IMD Alert: एक दौर अभी और भीषण बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने 5-6 अक्टूबर के लिए 34 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

Kamal Mishra

Oct 02, 2025

राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। मानसून भले ही चला गया हो, लेकिन बारिश अभी एक बार और जोरदार होने वाली है। मौसम विभाग ने राजस्थान के अंदर 5-6 अक्टूबर के लिए भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लगभीग पूरे प्रदेश में बारिश होगी। विभाग के मुताबिक, 34 जिलों में इस दौरान भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने बताया कि एक वेल मार्क लो प्रेशर उ. पू. अरब सागर, सौराष्ट्र तट पर अवस्थित है। तथा उ. पू. राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र व ट्रफ लाइन भी सक्रिय है। इसके अलावा एक और नया वेल मार्क लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में बन गया है। इसके आगामी 24 घंटो में लगभग पश्चिम की ओर आगे बढ़ने व तीव्र होकर 3 अक्टूबर को उड़ीसा आंध्रप्रदेश तट पर गहरा अवदाब (Deep Depression) बनकर आगे बढ़ने की संभावना है।

आज से नया सिस्टम असर दिखाना करेगा शुरू

इन दो नए सिस्टम की वजह से जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में 2 अक्टूबर के दोपहर बाद तेज मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।

5 अक्टूबर को इन जिलों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक, 5 अक्टूबर को सबसे अधिक पश्चिमी राजस्थान में बारिश दर्ज होगी। इनमें बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, डीडवाना-कुचामन, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और फलौदी जिले शामिल हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान में 5 अक्टूबर को बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सिरोही और उदयपुर में बारिश का अलर्ट है।

6 अक्टूबर को इन जिलों में भीषण बारिश

वहीं 6 अक्टूबर को सबसे अधिक पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी। इनमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, व्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपुतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

अभी जारी रहेगी बरसात

मौसम विभाग की मानें तो अभी 2, 3, और 4 अक्टूबर को भी बारिश जारी रहेगी। लेकिन इस बीच भीषण बारिश का अलर्ट नहीं है। जबकि, 5 और 6 अक्टूबर को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश होने की संभावना है।

02 Oct 2025 06:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: 5-6 अक्टूबर को 34 जिलों में तांडव करेंगे बादल, एक साथ एक्टिव हुए दो परिसंचरण तंत्र, मौसम विभाग ने भीषण बारिश का जारी किया अलर्ट

