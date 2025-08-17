IMD Alert: राजस्थान के सिर्फ इस जिले में ‘येलो अलर्ट’, 3 घंटे के अंदर झमाझम बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

दरअसल, प्रदेश के अंदर 2 सप्ताह बाद एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ है, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है। मौसम विभाग अनुमान है कि आगामी 4-5 दिनों में प्रदेश के अंदर तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। जयपुर मौसम केंद्र ने बताया कि दक्षिणी उड़ीसा और आंध्रप्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं मानसून की ट्रफ लाइन ने भी अपनी दिशा बदल दी है।