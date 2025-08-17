IMD Alert: राजस्थान के सिर्फ इस जिले में ‘येलो अलर्ट’, 3 घंटे के अंदर झमाझम बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

IMD Alert: जयपुर। मौसम विभाग ने राजस्थान के अंदर बारिश को लेकर तात्कालिक अलर्ट जारी किया है। IMD ने प्रदेश के सिर्फ एक मात्र चित्तौड़गढ़ जिले में 3 घंटे के अंदर वर्षा का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक चित्तौड़गढ़ जिले में 3 घंटे के अंदर बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।
दरअसल, प्रदेश के अंदर 2 सप्ताह बाद एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ है, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है। मौसम विभाग अनुमान है कि आगामी 4-5 दिनों में प्रदेश के अंदर तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। जयपुर मौसम केंद्र ने बताया कि दक्षिणी उड़ीसा और आंध्रप्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं मानसून की ट्रफ लाइन ने भी अपनी दिशा बदल दी है।
फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक लगातार नए सिस्टम बनने वाले हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक, महीने के आखिरी सप्ताह में प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा।
IMD जयपुर के मुताबिक, आगामी 3-4 दिनों तक दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में मेघगर्जना के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में इस बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।