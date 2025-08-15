Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Independence Day: जयपुर की बड़ी चौपड़ पर BJP-कांग्रेस ने 72 साल की परंपरा निभाई, बैरवा और जूली ने फहराया झंडा

Independence Day: राजधानी जयपुर में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। परंपरा अनुसार बड़ी चौपड़ पर बीजेपी और कांग्रेस ने अलग-अलग ध्वजारोहण किया। रामगंज बाजार से स्कूली बच्चों की तिरंगा यात्रा निकली, जिससे शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 15, 2025

Independence Day
Independence Day (प्रेमचंद बैरवा ध्वजारोहण करते हुए) (फोटो- पत्रिका)

Independence Day: राजस्थान की राजधानी जयपुर में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। परंपरा के अनुसार, बड़ी चौपड़ पर इस बार भी दो स्थानों पर ध्वजारोहण हुआ, एक ओर सत्तारूढ़ बीजेपी ने और दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस ने ध्वजारोहण किया।


बता दें कि उत्तर दिशा की ओर आयोजित समारोह में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर सांसद मंजू शर्म, बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा, जयपुर हैरिटेज नगर निगम की मेयर कुसुम यादव समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण किया गया और देशभक्ति गीतों से माहौल गूंज उठा।

ये भी पढ़ें

जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वाधीनता समारोह: CM भजनलाल शर्मा ने किया ध्वजारोहण, वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि
जोधपुर
CM Bhajanlal


टीकाराम जूली ने किया झंडारोहण


वहीं, बड़ी चौपड़ के दक्षिणी हिस्से में कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झंडारोहण किया। इस मौके पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक रफीक खान और अमीन कागजी मौजूद रहे।

साथ ही, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, संयम लोढ़ा, जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आरआर तिवारी और वैभव गहलोत समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद किया और देश की प्रगति के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।


देशभक्ति के कई कार्यक्रम हुए


शहर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति के कई कार्यक्रम हुए। रामगंज बाजार में स्कूली बच्चों की भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर परिजनों के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा रामगंज से शुरू होकर बड़ी चौपड़ होते हुए वापस रामगंज बाजार पहुंची। इस दौरान बच्चों के जोश और देशप्रेम को देखकर लोग उत्साहित हो उठे और रास्ते भर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।


स्वतंत्रता दिवस समारोह को विशेष बनाया


दोनों राजनीतिक दलों के अलग-अलग ध्वजारोहण कार्यक्रमों ने एक बार फिर बड़ी चौपड़ पर स्वतंत्रता दिवस समारोह को विशेष बना दिया। जहां भाजपा की ओर से सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों का उल्लेख किया गया। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने जनता से जुड़ाव और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संदेश दिया।


72 साल से जारी है परंपरा


राजधानी जयपुर में यह परंपरा पिछले 72 साल से जारी है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी चौपड़ के दोनों हिस्सों में अलग-अलग दलों द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। इस साल भी यह परंपरा पूरे सम्मान और उत्साह के साथ निभाई गई, जिससे शहर का माहौल पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंग गया।

ये भी पढ़ें

Jaipur: आजादी का जश्न… दिवाली जैसा नजारा, तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठी पिंकसिटी, देखें खूबसूरत तस्वीरें
जयपुर
Independence-Day-celebration-in-Jaipur-2

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 10:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Independence Day: जयपुर की बड़ी चौपड़ पर BJP-कांग्रेस ने 72 साल की परंपरा निभाई, बैरवा और जूली ने फहराया झंडा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.