Independence Day: जयपुर की बड़ी चौपड़ पर BJP-कांग्रेस ने 72 साल की परंपरा निभाई, बैरवा और जूली ने फहराया झंडा

Independence Day: राजस्थान की राजधानी जयपुर में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। परंपरा के अनुसार, बड़ी चौपड़ पर इस बार भी दो स्थानों पर ध्वजारोहण हुआ, एक ओर सत्तारूढ़ बीजेपी ने और दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस ने ध्वजारोहण किया।
बता दें कि उत्तर दिशा की ओर आयोजित समारोह में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर सांसद मंजू शर्म, बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा, जयपुर हैरिटेज नगर निगम की मेयर कुसुम यादव समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण किया गया और देशभक्ति गीतों से माहौल गूंज उठा।
वहीं, बड़ी चौपड़ के दक्षिणी हिस्से में कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झंडारोहण किया। इस मौके पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक रफीक खान और अमीन कागजी मौजूद रहे।
साथ ही, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, संयम लोढ़ा, जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आरआर तिवारी और वैभव गहलोत समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद किया और देश की प्रगति के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।
शहर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति के कई कार्यक्रम हुए। रामगंज बाजार में स्कूली बच्चों की भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर परिजनों के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा रामगंज से शुरू होकर बड़ी चौपड़ होते हुए वापस रामगंज बाजार पहुंची। इस दौरान बच्चों के जोश और देशप्रेम को देखकर लोग उत्साहित हो उठे और रास्ते भर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।
दोनों राजनीतिक दलों के अलग-अलग ध्वजारोहण कार्यक्रमों ने एक बार फिर बड़ी चौपड़ पर स्वतंत्रता दिवस समारोह को विशेष बना दिया। जहां भाजपा की ओर से सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों का उल्लेख किया गया। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने जनता से जुड़ाव और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संदेश दिया।
राजधानी जयपुर में यह परंपरा पिछले 72 साल से जारी है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी चौपड़ के दोनों हिस्सों में अलग-अलग दलों द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। इस साल भी यह परंपरा पूरे सम्मान और उत्साह के साथ निभाई गई, जिससे शहर का माहौल पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंग गया।