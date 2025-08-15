Independence Day: जयपुर की बड़ी चौपड़ पर BJP-कांग्रेस ने 72 साल की परंपरा निभाई, बैरवा और जूली ने फहराया झंडा



शहर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति के कई कार्यक्रम हुए। रामगंज बाजार में स्कूली बच्चों की भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर परिजनों के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा रामगंज से शुरू होकर बड़ी चौपड़ होते हुए वापस रामगंज बाजार पहुंची। इस दौरान बच्चों के जोश और देशप्रेम को देखकर लोग उत्साहित हो उठे और रास्ते भर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।