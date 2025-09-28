Indian Railways: राजस्थान में इस रूट पर 5 दिन ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित, बदले रूट से चलेंगी ये ट्रेन

इधर, रेलवे ने हिसार से हैदराबाद के बीच संचालित ट्रेन के पूर्णा स्टेशन पर आने-जाने समय में आंशिक बदलाव किया है। जिससे यह ट्रेन देरी से पहुंचेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हिसार-हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन 30 सितम्बर से हिसार से रवाना होकर पूर्णा स्टेशन पर अब रात 11:50 बजे पहुंचेगी, जबकि वर्तमान में यह रात 11:25 बजे पहुंच रही है। इस स्टेशन पर यह पांच मिनट ठहराव करेगी।