Indian Railways: राजस्थान में इस रूट पर 5 दिन ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित, बदले रूट से चलेंगी ये ट्रेन

जयपुर। रेलवे के अजमेर मंडल के मदार-पालनपुर रेलखण्ड पर एक से चार अक्टूबर के मध्य मारवाड़ जंक्शन व आउवा स्टेशन के मध्य तकनीकी कार्य के कारण आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार एक अक्टूबर को बेंगलूरु-जोधपुर, दो अक्टूबर को बान्द्रा टर्मिनस-भगत की कोठी ट्रेन, दो व तीन अक्टूबर को हडपसर-जोधपुर ट्रेन, तीन अक्टूबर को बान्द्रा टर्मिनस-भगत की कोठी ट्रेन बदले रूट से संचालित होगी। इसके अलावा तीन व चार अक्टूबर को जोधपुर-साबरमती ट्रेन जोधपुर से निर्धारित समय से 1 घंटे 45 मिनट देरी से रवाना होगी।
इधर, रेलवे ने हिसार से हैदराबाद के बीच संचालित ट्रेन के पूर्णा स्टेशन पर आने-जाने समय में आंशिक बदलाव किया है। जिससे यह ट्रेन देरी से पहुंचेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हिसार-हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन 30 सितम्बर से हिसार से रवाना होकर पूर्णा स्टेशन पर अब रात 11:50 बजे पहुंचेगी, जबकि वर्तमान में यह रात 11:25 बजे पहुंच रही है। इस स्टेशन पर यह पांच मिनट ठहराव करेगी।
