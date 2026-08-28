Jaipur News : जयपुर में 15वीं मंजिल से गिरने से एसी मैकेनिक की जान गई, परिवार का छिना इकलौता सहारा, 6 पर केस दर्ज

Jaipur News : बारिश के बाद 15वीं मंजिल की डेढ़ फुट चौड़ी मुंडेर पर फिसलन थी। एसी मैकेनिक सलमान खान ने जोखिम देखकर काम करने से मना भी किया, लेकिन आरोप है कि काम पूरा करने का दबाव बनाया गया। इसी दौरान सलमान का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे जा गिरा। मौके पर ही उसकी जान चली गई। चित्रकूट क्षेत्र के सिम्फोनिया अपार्टमेंट में हुए इस हादसे ने ऊंची इमारतों में सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर फ्लैट मालिक, कंपनी इंजीनियर, ठेकेदार, बिल्डर और सोसायटी अध्यक्ष समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि बिना सुरक्षा उपकरण के जोखिम भरे माहौल में काम करवाने के दबाव के चलते यह हादसा हुआ।