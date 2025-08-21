Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Airport: कई रूटों पर डेढ़ से ढाई गुना तक महंगा हुआ हवाई सफर, अभी से आसमान छूने लगा किराया

Jaipur Airport: जयपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए हवाई यात्रा करने वालों को इस त्योहारी सीजन में जेब पर खासा बोझ पड़ सकता है। दिवाली (18 से 25 अक्टूबर) और क्रिसमस-नए साल (दिसंबर अंत) के बीच एयर किराए में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 21, 2025

airplane Fare
हवाई जहाज का किराया बढ़ा (फोटो सोर्स- फ्रीपिक)

Jaipur Airport: जयपुर। एयरलाइंस कंपनियों की कमाई का सीजन शुरू हो गया है। दिवाली से नए साल तक कई प्रमुख रूटों का हवाई किराया अभी से आसमान छूने लगा है। जयपुर से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स का किराया अभी से डेढ़ से ढाई गुना तक बढ़ चुका है।

अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से नए साल तक का समय एयरलाइंस की कमाई का सीजन माना जाता है। इस अवधि में दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ ही पर्यटन सीजन भी रहता है। साथ ही शादियां भी शुरू हो जाती हैं। इस दौरान कंपनियां डिमांड-सप्लाई मॉडल के आधार पर किराया कई गुना बढ़ देती हैं। नतीजन अगस्त से ही कंपनियां जयपुर से प्रमुख शहरों का किराया ढाई गुना तक बढ़ा देती है।

ये भी पढ़ें

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिक्षक की करतूत: जाना था बैंकॉक, पहुंच गए थाने, जानें पूरा मामला
जयपुर
Jaipur International Airport

दिवाली सीजन में जयपुर से हवाई किराया

दिवाली सीजन में पटना का किराया सामान्य ₹5,608 से बढ़कर ₹12,126 से ₹15,326 तक पहुंच गया है। इसी तरह गुवाहाटी के लिए ₹6,699 से बढ़कर ₹11,799, पुणे का ₹6,071 से बढ़कर ₹11,476, और अयोध्या का ₹3,763 से ₹7,748 तक जा पहुंचा है। वाराणसी का किराया ₹4,220 से सीधे ₹11,015 तक हो गया है।

न्यू ईयर सीजन में जयपुर से हवाई किराया दोगुना तक

क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान भी किराए में तेजी बरकरार है। दिल्ली के लिए ₹3,901, जबकि अमृतसर के लिए ₹8,022 का किराया तय है। मुंबई और गोवा जैसे पर्यटन स्थलों के लिए किराया ₹7,056 से ₹13,107 और ₹8,341 से ₹13,392 के बीच पहुंच गया है। श्रीनगर के लिए अधिकतम किराया ₹15,793 तक पहुंच चुका है।

क्रिसमस से नए साल तक जयपुर से किराया

  • दिल्ली: ₹3901
  • अमृतसर: ₹8022
  • मुंबई: ₹7056-13107
  • गोवा: ₹8341-13392
  • श्रीनगर: ₹10473-15793
  • वाराणसी: ₹9720-13290

(बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के)

अब नए साल में ही मिल सकेगी राहत

एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक, एयरलाइंस पूरी तरह डिमांड-सप्लाई के फॉर्मूले पर काम करती हैं। जब तक सीजन है, किराया आसमान पर रहेंगा। दिवाली से जनवरी के मध्य तक यही स्थिति रहेगी और उसके बाद कुछ राहत की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

Air India की दुबई-जयपुर फ्लाइट में महिला क्रू मेंबर के साथ शर्मनाक हरकत, नशे में धुत यात्री ने गलत तरीके से टच किया
जयपुर
Air India Dubai-Jaipur flight

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2025 08:18 am

Published on:

21 Aug 2025 08:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Airport: कई रूटों पर डेढ़ से ढाई गुना तक महंगा हुआ हवाई सफर, अभी से आसमान छूने लगा किराया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.