Jaipur Airport: कई रूटों पर डेढ़ से ढाई गुना तक महंगा हुआ हवाई सफर, अभी से आसमान छूने लगा किराया

अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से नए साल तक का समय एयरलाइंस की कमाई का सीजन माना जाता है। इस अवधि में दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ ही पर्यटन सीजन भी रहता है। साथ ही शादियां भी शुरू हो जाती हैं। इस दौरान कंपनियां डिमांड-सप्लाई मॉडल के आधार पर किराया कई गुना बढ़ देती हैं। नतीजन अगस्त से ही कंपनियां जयपुर से प्रमुख शहरों का किराया ढाई गुना तक बढ़ा देती है।