Jaipur Airport: कई रूटों पर डेढ़ से ढाई गुना तक महंगा हुआ हवाई सफर, अभी से आसमान छूने लगा किराया

Jaipur Airport: जयपुर। एयरलाइंस कंपनियों की कमाई का सीजन शुरू हो गया है। दिवाली से नए साल तक कई प्रमुख रूटों का हवाई किराया अभी से आसमान छूने लगा है। जयपुर से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स का किराया अभी से डेढ़ से ढाई गुना तक बढ़ चुका है।
अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से नए साल तक का समय एयरलाइंस की कमाई का सीजन माना जाता है। इस अवधि में दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ ही पर्यटन सीजन भी रहता है। साथ ही शादियां भी शुरू हो जाती हैं। इस दौरान कंपनियां डिमांड-सप्लाई मॉडल के आधार पर किराया कई गुना बढ़ देती हैं। नतीजन अगस्त से ही कंपनियां जयपुर से प्रमुख शहरों का किराया ढाई गुना तक बढ़ा देती है।
दिवाली सीजन में पटना का किराया सामान्य ₹5,608 से बढ़कर ₹12,126 से ₹15,326 तक पहुंच गया है। इसी तरह गुवाहाटी के लिए ₹6,699 से बढ़कर ₹11,799, पुणे का ₹6,071 से बढ़कर ₹11,476, और अयोध्या का ₹3,763 से ₹7,748 तक जा पहुंचा है। वाराणसी का किराया ₹4,220 से सीधे ₹11,015 तक हो गया है।
क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान भी किराए में तेजी बरकरार है। दिल्ली के लिए ₹3,901, जबकि अमृतसर के लिए ₹8,022 का किराया तय है। मुंबई और गोवा जैसे पर्यटन स्थलों के लिए किराया ₹7,056 से ₹13,107 और ₹8,341 से ₹13,392 के बीच पहुंच गया है। श्रीनगर के लिए अधिकतम किराया ₹15,793 तक पहुंच चुका है।
(बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के)
एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक, एयरलाइंस पूरी तरह डिमांड-सप्लाई के फॉर्मूले पर काम करती हैं। जब तक सीजन है, किराया आसमान पर रहेंगा। दिवाली से जनवरी के मध्य तक यही स्थिति रहेगी और उसके बाद कुछ राहत की उम्मीद है।