Jaipur Crime: 30 लाख की अवैध शराब जब्त, अंग्रेजी शराब की 16 पेटियां व बीयर की 674 पेटियां मिलीं, 2 गिरफ्तार

सूचना मिलते ही थानाधिकारी संजय मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन कर हाईवे पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक ट्रक को रुकवाया और उसके चालक व खलासी से ट्रक में भरे माल के बारे में पूछताछ की गई तो संतोषपद्र जवाब नहीं दे सके। जब ट्रक की तलाशी ली तो बिना अनुमति पत्र के भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की 16 पेटियां व बीयर की 674 पेटियां मिलीं।