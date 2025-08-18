Jaipur Crime: 30 लाख की अवैध शराब जब्त, अंग्रेजी शराब की 16 पेटियां व बीयर की 674 पेटियां मिलीं, 2 गिरफ्तार

बिचून. मौखमपुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 30 लाख रुपये की अवैध शराब की 690 पेटियां जब्त की हैं। इस मामले में ट्रक चालक व खलासी को गिरफ्तार किया है।
मौखमपुरा थानाधिकारी संजय प्रसाद मीणा ने बताया कि अवैध नशा कारोबार के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक बड़ी मात्रा में अवैध शराब लेकर चंडीगढ़ से गुजरात की ओर जा रहा है।
सूचना मिलते ही थानाधिकारी संजय मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन कर हाईवे पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक ट्रक को रुकवाया और उसके चालक व खलासी से ट्रक में भरे माल के बारे में पूछताछ की गई तो संतोषपद्र जवाब नहीं दे सके। जब ट्रक की तलाशी ली तो बिना अनुमति पत्र के भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की 16 पेटियां व बीयर की 674 पेटियां मिलीं।
पुलिस ने तुरंत अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया और आरोपी ट्रक चालक देशराज और खलासी सुनील को गिरफ्तार कर लिया। मोखमपुरा पुलिस थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज पूछताछ शुरू की।
कार्रवाई के दौरान सहायक उपनिरीक्षक रामोतार, हैड कांस्टेबल छाजूराम, मदनलाल, कांस्टेबल सुरजीत, मामराज, गोकलेन्दर, बबलेश, हरलाल, श्रवण लाल, गजानंद, सुरेश, विनोद, कमल, रामजीलाल, रामोतार मौजूद रहे।