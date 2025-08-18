Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Crime: 30 लाख की अवैध शराब जब्त, अंग्रेजी शराब की 16 पेटियां व बीयर की 674 पेटियां मिलीं, 2 गिरफ्तार

पुलिस ने एक ट्रक को रुकवाया। जब ट्रक की तलाशी ली तो बिना अनुमति पत्र के भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की 16 पेटियां व बीयर की 674 पेटियां मिलीं।

जयपुर

राजस्थान डिजिटल डेस्क

Aug 18, 2025

avadh wine
Photo- Patrika

बिचून. मौखमपुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 30 लाख रुपये की अवैध शराब की 690 पेटियां जब्त की हैं। इस मामले में ट्रक चालक व खलासी को गिरफ्तार किया है।

मौखमपुरा थानाधिकारी संजय प्रसाद मीणा ने बताया कि अवैध नशा कारोबार के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक बड़ी मात्रा में अवैध शराब लेकर चंडीगढ़ से गुजरात की ओर जा रहा है।

सूचना मिलते ही थानाधिकारी संजय मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन कर हाईवे पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक ट्रक को रुकवाया और उसके चालक व खलासी से ट्रक में भरे माल के बारे में पूछताछ की गई तो संतोषपद्र जवाब नहीं दे सके। जब ट्रक की तलाशी ली तो बिना अनुमति पत्र के भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की 16 पेटियां व बीयर की 674 पेटियां मिलीं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime News: राजस्थान में नीले ड्रम में मिला पति का शव, हत्याकांड में आया अब नया मोड़; मचा हड़कंप
अलवर
Rajasthan-Blue-Drum-Murder-Mystery-2

पुलिस ने तुरंत अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया और आरोपी ट्रक चालक देशराज और खलासी सुनील को गिरफ्तार कर लिया। मोखमपुरा पुलिस थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज पूछताछ शुरू की।

ये रहे कार्रवाई में मौजूद

कार्रवाई के दौरान सहायक उपनिरीक्षक रामोतार, हैड कांस्टेबल छाजूराम, मदनलाल, कांस्टेबल सुरजीत, मामराज, गोकलेन्दर, बबलेश, हरलाल, श्रवण लाल, गजानंद, सुरेश, विनोद, कमल, रामजीलाल, रामोतार मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: 2 साल की मासूम को दादी के पास छोड़कर पटवारी का एग्जाम दिलाने गए पिता की दर्दनाक मौत, मां गंभीर घायल
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 01:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime: 30 लाख की अवैध शराब जब्त, अंग्रेजी शराब की 16 पेटियां व बीयर की 674 पेटियां मिलीं, 2 गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.