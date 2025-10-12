Jaipur Crime : जयपुर में SUV में बैठे युवक को बाहर निकाल कर मारी गोली, हथियार लहराते बदमाश हुए फरार, दहशत मची

फाइल फोटो पत्रिका
Jaipur Crime : जयपुर में शनिवार को कुन्दनपुरा फाटक के पास सरेराह आधा दर्जन बदमाशों ने एक एसयूवी गाड़ी में तोड़फोड़ की और गाड़ी में बैठे एक युवक को बाहर निकालकर पैर में दो गोली मार दी। इसके बाद हथियार लहराते हुए बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत मच गई और राहगीर जान बचाकर भाग गए।
खोह नागोरियान थाना पुलिस के अनुसार क्षेत्र में शनिवार शाम करीब आठ बजे कुन्दनपुरा फाटक के पास
बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गोलीकांड का शिकार हुआ युवक बृजराज मीणा (35 वर्ष) महेशवा करौली का रहने वाला है। वह अपने साथी राजाराम और विष्णुकांत मीणा के साथ करौली के टोडाभीम से जयपुर आया था। तीनों कुन्दनपुरा फाटक के पास एसयूवी गाड़ी में बैठे थे, तभी एक अन्य गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने हमलाकर दिया। घायल अवस्था में बृजराज को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बृजराज और हमलावरों के बीच लेन-देन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते बृजराज को निशाना बनाया गया, जबकि उसके साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
