Jaipur Crime : जयपुर में SUV में बैठे युवक को बाहर निकाल कर मारी गोली, हथियार लहराते बदमाश हुए फरार, दहशत मची

खोह नागोरियान थाना पुलिस के अनुसार क्षेत्र में शनिवार शाम करीब आठ बजे कुन्दनपुरा फाटक के पास

बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गोलीकांड का शिकार हुआ युवक बृजराज मीणा (35 वर्ष) महेशवा करौली का रहने वाला है। वह अपने साथी राजाराम और विष्णुकांत मीणा के साथ करौली के टोडाभीम से जयपुर आया था। तीनों कुन्दनपुरा फाटक के पास एसयूवी गाड़ी में बैठे थे, तभी एक अन्य गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने हमलाकर दिया। घायल अवस्था में बृजराज को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।