Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Crime : जयपुर में SUV में बैठे युवक को बाहर निकाल कर मारी गोली, हथियार लहराते बदमाश हुए फरार, दहशत मची

Jaipur Crime : जयपुर में एसयूवी में बैठे युवक को बाहर निकाल कर मारी गोली। हथियार लहराते बदमाश हुए फरार। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत मच गई और राहगीर जान बचाकर भाग गए।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 12, 2025

Jaipur young man was pulled out of an SUV and shot criminals fled brandishing weapons causing panic

फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur Crime : जयपुर में शनिवार को कुन्दनपुरा फाटक के पास सरेराह आधा दर्जन बदमाशों ने एक एसयूवी गाड़ी में तोड़फोड़ की और गाड़ी में बैठे एक युवक को बाहर निकालकर पैर में दो गोली मार दी। इसके बाद हथियार लहराते हुए बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत मच गई और राहगीर जान बचाकर भाग गए।

बदमाशों ने किया हमला, बृजराज को अस्पताल पहुंचाया गया

खोह नागोरियान थाना पुलिस के अनुसार क्षेत्र में शनिवार शाम करीब आठ बजे कुन्दनपुरा फाटक के पास
बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गोलीकांड का शिकार हुआ युवक बृजराज मीणा (35 वर्ष) महेशवा करौली का रहने वाला है। वह अपने साथी राजाराम और विष्णुकांत मीणा के साथ करौली के टोडाभीम से जयपुर आया था। तीनों कुन्दनपुरा फाटक के पास एसयूवी गाड़ी में बैठे थे, तभी एक अन्य गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने हमलाकर दिया। घायल अवस्था में बृजराज को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

साथियों को नुकसान नहीं पहुंचाया

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बृजराज और हमलावरों के बीच लेन-देन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते बृजराज को निशाना बनाया गया, जबकि उसके साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : दिवाली से पहले राजस्थान के 10,000 आदिवासी युवाओं को बड़ा झटका, बांसवाड़ा में खनन का ठेका हुआ रद्द
बांसवाड़ा
Diwali Rajasthan 10,000 tribal youth big setback Banswara mining contracts cancelled

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2025 09:55 am

Published on:

12 Oct 2025 09:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime : जयपुर में SUV में बैठे युवक को बाहर निकाल कर मारी गोली, हथियार लहराते बदमाश हुए फरार, दहशत मची

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के 8 जिलों में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू, CM बोले- अब पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहेंगे किसान

cm-bhajanlal-3
जयपुर

Rajasthan News: टोल से गुजर जाते ओवरलोड वाहनों पर रहम, परिवहन विभाग के सिस्टम की निगरानी मौन

जयपुर

Jaipur Triple Suicide : परिवार-पड़ोस सदमे में, सभी का एक सवाल- क्यों उठाया ऐसा कदम? सुसाइड नोट में था एक नाम

Jaipur Triple Suicide family shocked everyone asked one question Why did he take such a step answer was in suicide note
जयपुर

जयपुर में विरासत पर वार: खतरा बता धरोहर कर रहे ध्वस्त, दो दशक बाद मिट जाएगा परकोटे का नामों निशां

जयपुर

Health News: हाई कोलेस्ट्रॉल से 60 से ऊपर हार्ट अटैक का रिस्क हाई, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में नए प्रोटोकॉल शामिल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.