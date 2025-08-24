Jaipur Crime : प्रेम जाल में फंसाकर किया अपहरण, पिस्टल तान 1.8 लाख रुपए करवाए ट्रांसफर, 2 गिरफ्तार, साला फरार

Jaipur Crime : जयपुर के गलता गेट थाना पुलिस ने प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण कर मारपीट करने और लूट के मामले में महिला सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मामले में मुख्य आरोपी पीड़ित का साला ही निकला।
डीसीपी (नॉर्थ) करण शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी वी.पी सिंह गुर्जर (22 वर्ष) थड़ी मार्केट न्यू सांगानेर और दर्शिका बैरवा (23 वर्ष) लालकोठी स्कीम ज्योति नगर की रहने वाली है। पुलिस ने बताया कि गोपी कॉलोनी मालपुरा गेट निवासी किशन गोस्वामी ने रिपोर्ट दी थी।
रिपोर्ट में बताया कि 18 अगस्त को दर्शिका नाम की युवती ने फोन कर उसे जेएलएन मार्ग बुलाया। युवती ने उसकी बाइक को पार्किंग में खड़ा करवा दिया और खुद की कार में बैठा लिया। इसके बाद वह नाहरगढ़, खोले के हनुमानजी मंदिर लेकर गई। दर्शन करके जब लौट रहे थे तभी चार-पांच लड़कों ने गाड़ी को रोक लिया। पीड़ित के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसी गाड़ी में पटक कर कानोता और उसके बाद बसवा नादौती ले गए।
मुख्य साजिशकर्ता साले रवींद्र ने जीजा किशन पर पिस्टल तान दी और जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल के पासवर्ड लेकर अलग-अलग खातों में 1.8 लाख रुपए डलवा लिए। इसके बाद पीड़ित से मारपीट कर फर्जी मामले में फंसाने की धमकी भी दी।