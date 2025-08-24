Patrika LogoSwitch to English

Jaipur Crime : प्रेम जाल में फंसाकर किया अपहरण, पिस्टल तान 1.8 लाख रुपए करवाए ट्रांसफर, 2 गिरफ्तार, साला फरार

Jaipur Crime : जयपुर के गलता गेट थाना पुलिस ने प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण कर मार-पीट करने और लूट के मामले में महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 24, 2025

Jaipur Crime Kidnapped after love trapping transferred Rs 1.8 lakh at gunpoint 2 arrested, brother-in-law absconding
प्रेम जाल में फंसाकर युवक का अपहरण कर लूट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। फोटो पत्रिका

Jaipur Crime : जयपुर के गलता गेट थाना पुलिस ने प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण कर मारपीट करने और लूट के मामले में महिला सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मामले में मुख्य आरोपी पीड़ित का साला ही निकला।

पीड़ित ने दर्ज कराई रिपोर्ट

डीसीपी (नॉर्थ) करण शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी वी.पी सिंह गुर्जर (22 वर्ष) थड़ी मार्केट न्यू सांगानेर और दर्शिका बैरवा (23 वर्ष) लालकोठी स्कीम ज्योति नगर की रहने वाली है। पुलिस ने बताया कि गोपी कॉलोनी मालपुरा गेट निवासी किशन गोस्वामी ने रिपोर्ट दी थी।

Jaipur Crime : जयपुर में पर्यटकों से शराब पीने के लिए ₹500 मांगे, जान से मारने की दी धमकी, फर्जी किन्नर गिरफ्तार
जयपुर
Jaipur tourists drinking alcohol demanding ₹500 threatening to kill them Fake eunuch arrested

पीड़ित के मुंह में कपड़ा ठूंसा, किया अपहरण

रिपोर्ट में बताया कि 18 अगस्त को दर्शिका नाम की युवती ने फोन कर उसे जेएलएन मार्ग बुलाया। युवती ने उसकी बाइक को पार्किंग में खड़ा करवा दिया और खुद की कार में बैठा लिया। इसके बाद वह नाहरगढ़, खोले के हनुमानजी मंदिर लेकर गई। दर्शन करके जब लौट रहे थे तभी चार-पांच लड़कों ने गाड़ी को रोक लिया। पीड़ित के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसी गाड़ी में पटक कर कानोता और उसके बाद बसवा नादौती ले गए।

मुख्य साजिशकर्ता अपने जीजा पर तानी पिस्टल

मुख्य साजिशकर्ता साले रवींद्र ने जीजा किशन पर पिस्टल तान दी और जान से मारने की धमकी देकर मोबाइल के पासवर्ड लेकर अलग-अलग खातों में 1.8 लाख रुपए डलवा लिए। इसके बाद पीड़ित से मारपीट कर फर्जी मामले में फंसाने की धमकी भी दी।

Jaipur Crime : जयपुर में जन्माष्टमी की धूम के बीच रात में हुआ बड़ा क्राइम, ई-रिक्शा चालक की गला रेतकर हुई हत्या
जयपुर
Jaipur Janmashtami celebration big crime night e-rickshaw driver was murdered by slitting his throat

24 Aug 2025 02:47 pm

