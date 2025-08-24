Jaipur Crime : प्रेम जाल में फंसाकर किया अपहरण, पिस्टल तान 1.8 लाख रुपए करवाए ट्रांसफर, 2 गिरफ्तार, साला फरार

रिपोर्ट में बताया कि 18 अगस्त को दर्शिका नाम की युवती ने फोन कर उसे जेएलएन मार्ग बुलाया। युवती ने उसकी बाइक को पार्किंग में खड़ा करवा दिया और खुद की कार में बैठा लिया। इसके बाद वह नाहरगढ़, खोले के हनुमानजी मंदिर लेकर गई। दर्शन करके जब लौट रहे थे तभी चार-पांच लड़कों ने गाड़ी को रोक लिया। पीड़ित के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसी गाड़ी में पटक कर कानोता और उसके बाद बसवा नादौती ले गए।