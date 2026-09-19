Patrika Exclusive: ‘नहीं रुकेगी कार्रवाई… और भी लापरवाह अफसर नपेंगे’, जयपुर अग्निकांड पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान

Q. दो अफसर निलंबित, तो क्या कार्रवाई यहीं खत्म हो गई?

जवाबः प्रथम दृश्ट्या दोषी दो अधिकारियों को निलंबित किया है। जांच कमेटी बना दी है जो फायर सिस्टम से लेकर अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी तक हर पहलू को देखेगी। जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।



Q. फायर सिस्टम ही फेल था या कुछ और कारण भी रहे?

जवाब: यह जांच से ही पता चलेगा कि लंबी दूरी से पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने पर पर्याप्त प्रेशर बन रहा था या नहीं। केवल सिस्टम लगा देना पर्याप्त नहीं है, वह आपात स्थिति में काम भी करना चाहिए।



Q. स्मार्ट सिटी के काम से जुड़े कुछ गैप भी हैं, क्या उनके कार्यों की भी जांच होगी?

जवाब: हां, जांच के दायरे में लिए हैं। जहां जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन मौके पर नहीं मिली, उसकी पड़ताल होगी। जो कमियां सामने आई हैं, उन्हें केवल एक भवन तक सीमित नहीं रखा जाएगा।