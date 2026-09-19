Jaipur Politics: जयपुर मेयर चुनाव में बड़ा ट्विस्ट, BJP के 84 पार्षद देर रात पुष्कर शिफ्ट; नामांकन का आज आखिरी दिन

जयपुर। महापौर पद के लिए होने वाले नामांकन से पहले चौंकाने वाली बात यह रही कि आज नामांकन का अंतिम दिन होने के बावजूद शुक्रवार को भाजपा की ओर से किसी भी दावेदार के प्रतिनिधि ने नामांकन नहीं लिया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी उतारने की रणनीति सामने आने के बाद जयपुर में अजमेर रोड पर एक रिसॉर्ट से मौजूद भाजपा पार्षदों को देर रात पुष्कर शिफ्ट कर दिया गया। भाजपा की किलाबंदी में 84 पार्षद मौजूद बताए हैं। बताया जा रहा है कि पार्षदों को पुष्कर के द सूर्या गोल्डन पैलेस होटल में ठहराया गया है।