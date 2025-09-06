जयपुर में ढही हवेली: नींद में ही बिछड़ गए बाप-बेटी, 5 लोग जिंदगी-मौत के बीच जूझ रहे, तस्वीरों में देखें हादसे का मंजर

स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह हवेली काफी पुरानी और जर्जर थी। इलाके में पांच से ज्यादा ऐसे भवन और भी हैं, जो गिरने की कगार पर हैं। इसके बावजूद नगर निगम या प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात यह है कि जर्जर भवनों की जिस सूची को निगम ने तैयार किया था, उसमें इस हवेली का नाम शामिल ही नहीं था। यही कारण है कि हादसे से पहले न तो निरीक्षण हुआ और न ही मकान खाली कराया गया।