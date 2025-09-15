Jaipur Accident : जयपुर में हृदयविदारक हादसा में 7 की मौत, सीएम भजनलाल और राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जताया दुख

मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला तो पता लगा की इसमें 2 महिला व 2 बच्चों सहित सात लोग सवार थे। पुलिस ने इन सभी के शवों को बाहर निकालकर महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हादसे में मारे गए लोग हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित कर घर लौट रहे थे। इसमें तीन जयपुर और चार भीलवाड़ा के निवासी थे।