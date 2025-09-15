Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur Accident : जयपुर में हृदयविदारक हादसा में 7 की मौत, सीएम भजनलाल और राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जताया दुख

Jaipur Accident : जयपुर में हृदयविदारक हादसा। शिवदासपुरा में प्रहलादपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया के पास शनिवार देर रात रिंग रोड के नीचे 20 फीट गहरे अंडरपास में कार गिरने से एक ही परिवार के 7 व्यक्तियों की मौत हो गई। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने दु:ख व्यक्त किया है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 15, 2025

Jaipur Heartbreaking accident 7 died CM Bhajanlal and Governor Haribhau Bagde expressed grief
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागडे। फोटो पत्रिका

Jaipur Accident : जयपुर के शिवदासपुरा में प्रहलादपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया के पास शनिवार देर रात रिंग रोड के नीचे 20 फीट गहरे अंडरपास में कार गिरने से एक ही परिवार के सात व्यक्तियों की मौत हो गई। जयपुर में हुए इस हृदयविदारक हादसे पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने दु:ख व्यक्त किया है।

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकांउट पर लिखा कि जयपुर के शिवदासपुरा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें।

ईश्वर दुःख सहन की शक्ति प्रदान करें - राज्यपाल हरिभाऊ बागडे

वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जयपुर के शिवदासपुरा क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है।

एक राहगीर ने दी इस हादसे की सूचना

जयपुर के शिवदासपुरा में प्रहलादपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया के पास शनिवार देर रात रिंग रोड के नीचे 20 फीट गहरे अंडरपास में कार गिरने से एक ही परिवार के सात व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस हादसे की जानकारी रविवार दोपहर में तब लगी जब किसी राहगीर ने कार को अंडरपास में गिरा हुआ देखकर उसमें लोगों के होने की सूचना पुलिस को दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला तो पता लगा की इसमें 2 महिला व 2 बच्चों सहित सात लोग सवार थे। पुलिस ने इन सभी के शवों को बाहर निकालकर महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हादसे में मारे गए लोग हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित कर घर लौट रहे थे। इसमें तीन जयपुर और चार भीलवाड़ा के निवासी थे।

Published on:

15 Sept 2025 11:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Accident : जयपुर में हृदयविदारक हादसा में 7 की मौत, सीएम भजनलाल और राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जताया दुख

