जयपुर के नगर निगमों के विलय पर PIL, राजस्थान हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई

Rajasthan High Court : जयपुर में हैरिटेज निगम और ग्रेटर निगम को मिलाकर एक नगर निगम बनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता आरआर तिवाड़ी ने जनहित याचिका दायर कर स्वायत्त शासन विभाग की 27 मार्च 2025 की अधिसूचना को चुनौती दी है। याचिका में कहा है कि राजनीति से प्रेरित होकर चुनावी लाभ के लिए दोनों नगर निगमों का विलय किया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार ने बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर शहर के विकास के लिए दो निगम बनाने का निर्णय किया।