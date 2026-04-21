बड़ी बहन जज, छोटी बनी अफसर: जयपुर की मुस्कान ने बिना कोचिंग पहले ही प्रयास में पास की RAS परीक्षा, पिता भी हैं बड़े अधिकारी

मुस्कान के मुताबिक, प्रिलिम्स का पैटर्न अब काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। जबकि मेंस परीक्षा के लिए शॉर्ट और मजबूत नोट्स बेहद जरूरी होते हैं। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट सीखा और अपनी गलतियों पर काम करते हुए लक्ष्य हासिल किया। मुस्कान ने बताया कि इंटरव्यू में केवल ज्ञान ही नहीं। बल्कि धैर्य, आत्मविश्वास और व्यवहार को भी परखा जाता है।